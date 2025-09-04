Altarimini

Camion si ribalta sull'autostrada, traffico in tilt tra Pesaro e Rimini

L'incidente è avvenuto nel tratto tra Cattolica e Rimini Sud

04 settembre 2025 13:20
Cronaca
Disagi al traffico sull'autostrada A-14, a seguito del ribaltamento di camion tra Rimini Sud e Cattolica, nel tratto in direzione Bologna. Alle 12.30, segnalava autostrade per l'Italia sul proprio portale, si registrava una coda di 8 km tra Pesaro e Rimini. Per i mezzi provenienti da Ancona, si consiglia di uscire a Cattolica, mentre per chi è diretto a Bologna si consiglia l'entrata proprio a Rimini Sud.

