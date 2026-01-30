Camminare e correre per la parità: nuovo evento a Riccione, testimonial alcune leggende azzurre

Sabato 7 e domenica 8 marzo debutta “Walk & Run for Women”, Antonella Bellutti tra le testimonial

Riccione diventa il palcoscenico di un progetto innovativo che unisce sport, salute e diritti delle donne. Sabato 7 e domenica 8 marzo debutta “Walk & Run for Women” – Cammina e corri per i diritti delle donne, la manifestazione che supera il concetto di semplice appuntamento sportivo per trasformarsi in una piattaforma integrata di sensibilizzazione e cultura. L’iniziativa prevede le camminate di 2 e 5 chilometri e una corsa non competitiva di 10 chilometri, affiancate da workshop, incontri pubblici e attività educative.

"La Walk & Run for Women è concepita per essere un’esperienza aperta a tutti: donne e uomini, giovani e adulti, senza alcuna esclusione, con la partecipazione estesa anche agli amici a quattro zampe. L’obiettivo è trasformare l’energia inclusiva dello sport in un motore di coesione, unendo i partecipanti in un impegno condiviso verso una società realmente paritaria. I messaggi e i valori del progetto saranno approfonditi e diffusi sia durante la giornata dedicata ai workshop, sabato 7 marzo, sia in occasione dell’evento sportivo di domenica 8 marzo", spiega l'amministrazione comunale.

Sport e cultura: il programma del weekend

Il palinsesto della manifestazione si articola in due momenti principali tra approfondimento e attività sportiva. L’apertura è prevista per sabato 7 marzo presso il Palazzo del Turismo, con una giornata interamente dedicata a workshop e incontri pubblici. In questa sede, esperti e rappresentanti istituzionali si confronteranno sulle pratiche nazionali ed europee in tema di diritti e salute: per garantire la massima partecipazione, tutti i dibattiti saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social e YouTube di Assist.

Il cuore pulsante dell’evento si sposterà all’aria aperta domenica 8 marzo, con la partenza ufficiale da piazzale Ceccarini. La mattinata sarà dedicata all’attività motoria con tre diverse opzioni pensate per coinvolgere ogni tipologia di partecipante: le camminate di 2 e 5 chilometri e una corsa non competitiva di 10 chilometri. Il percorso, che attraverserà il lungomare e le vie del centro cittadino, è stato progettato con una particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità, confermando l’anima inclusiva della manifestazione.

L’impatto visivo e culturale della giornata sarà arricchito da una mostra allestita lungo l’itinerario, con installazioni dedicate a figure iconiche della scienza, della cultura e dello sport che hanno segnato la storia dei diritti femminili. L’intera immagine coordinata dell’evento, inoltre, porta la firma della celebre artista Stefania Spanò, in arte Anarkikka.

A testimoniare l’importanza del messaggio della “Walk & Run for Women” saranno alcune leggende dello sport italiano, presenti sia durante i workshop che ai nastri di partenza: dal doppio oro olimpico nel ciclismo Antonella Bellutti alla leggenda del volley Manuela Benelli, fino a Stefania Passaro, protagonista del basket azzurro, ed Eva Ceccatelli, campionessa europea di sitting volley.

