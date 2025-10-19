Camminare fa bene: a Rimini un corso per imparare a condurre gruppi di cammino

Walking Leader: corso gratuito per promuovere il movimento e la salute

Proseguono nel territorio riminese le iniziative formative di promozione di sani stili di vita rivolte alla popolazione e in particolare a chi desidera organizzare o condurre gruppi di cammino per la salute.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso gratuito di Secondo Livello per “Conduttori di Gruppi di Cammino di secondo livello” che si svolgerà a Rimini mercoledì 22 ottobre, dalle ore 14 alle 18, nell’aula Modigliani della sede AUSL del Colosseo (via Coriano 38, di fianco al bar).

Il corso, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, è rivolto a persone che hanno partecipato ai corsi di formazione di primo livello e a conduttori di gruppi di cammino già attivi nel territorio: è aperto a un massimo di 30 partecipanti e mira ad approfondire gli argomenti trattati nel corso di 1° livello per “Walking Leader” in grado di condurre gruppi, garantendo sicurezza, continuità e motivazione.

La formazione in programma sarà una preziosa occasione per acquisire e consolidare abilità relazionali e organizzative utili ad avviare e mantenere un gruppo di cammino nel tempo, ascoltando anche le testimonianze di walking leader esperti e di walking leader che sono riusciti ad avviare un gruppo da poco.