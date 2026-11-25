Investiti 200.000 euro Campo Ina Casa e non solo: interventi per quattro impianti sportivi di Rimini

I lavori saranno completati entro la prossima estate

Saranno realizzati e completati entro la prossima estate, a Rimini, i lavori di manutenzione straordinaria su quattro impianti sportivi del territorio. La Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di alcuni interventi su campi e palestre cittadini per un investimento complessivo di 200mila euro, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di utilizzo, nel rispetto dei requisiti tecnici, prestazionali e di sicurezza. Alla palestra Gemmani (Stadio Romeo Neri, lato via IX febbraio) è previsto il rifacimento completo della pavimentazione, attraverso la posa di un nuovo pavimento sportivo in legno e con la sostituzione delle celle di media tensione alla cabina elettrica. Alla Palestra di via Sforza invece sarà effettuato il ripristino di parte della pavimentazione in parquet esistente con la levigatura e rifacimento delle segnature dei campi da gioco. Tre i campi da calcio di quartiere, in programma lavori alla recinzione del campo principale da calcio a 11 del centro sportivo Ina Casa e la manutenzione del campo di calcetto di via delle piante, che interesseranno la pavimentazione e la recinzione, oltre alla sostituzione delle porte e il rifacimento assi in legno laterali. Tutti i lavori saranno affidati ad Anthea, con realizzazione e conclusione prevista entro l’estate 2027.