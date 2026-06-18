"Canale del Ventena abbandonato al degrado": l'affondo del centrodestra cattolichino

"Una città come Cattolica non può permettersi di mostrare questo spettacolo nel pieno della stagione turistica", attacca Casonato

"Sono passati quattro anni dall’insediamento dell’amministrazione Foronchi e il Canale Ventena continua a presentarsi nelle stesse condizioni di degrado, abbandono e incuria che cittadini, operatori turistici e diportisti denunciano da tempo", così Laura Casonato, di Fratelli d'Italia, in rappresentanza del centrodestra cattolichino, denuncia le condizioni del canale, definito un biglietto da visita di Cattolica, in quanto tra le zone d'accesso alla città.

Casonato definisce la situazione "indegna" tra "acque ferme, alghe e scarsa manutenzione". Dal Comune si precisa che la concessione dell'area è in capo a un soggetto privato, per il centrodestra si tratta solo di un alibi: "Perché se è vero che esiste un concessionario, è altrettanto vero che il Comune di Cattolica e l’amministrazione comunale hanno il dovere politico, istituzionale e amministrativo di coordinare, vigilare, sollecitare e pretendere che un’area strategica della città venga mantenuta in condizioni decorose".

"Una città come Cattolica non può permettersi di mostrare questo spettacolo nel pieno della stagione turistica. Non può accettare che un’area così importante venga lasciata in queste condizioni mentre si continua a parlare di promozione turistica, qualità urbana e valorizzazione del territorio. L’amministrazione Foronchi si assuma finalmente le proprie responsabilità e faccia ciò che avrebbe dovuto fare fin dal primo giorno: coordinare tutti i soggetti coinvolti, pretendere interventi immediati e restituire decoro a uno dei luoghi simbolo della nostra città", chiosa Casonato.