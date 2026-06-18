Canale Ventena, l'amministrazione replica: "Le polemiche? Propaganda. Investiti 40.000 euro"

"Risorse provenienti dalle casse comunali ma senza che il Comune abbia competenza diretta sull’area", spiegano sindaca e assessora

Per la manutenzione del canale Ventena, l'amministrazione comunale di Cattolica ha investito 40mila. Lo precisano la sindaca Franca Foronchi e l'assessora Claudia Gabellini: "Risorse provenienti dalle casse comunali ma senza che il Comune abbia competenza diretta sull’area". Sindaca e assessora replicano al centrodestra, parlando di "mera strumentalizzazione propagandistica" e di "mossa comunicativa irresponsabile che purtroppo finisce per provocare un unico effetto: danneggiare l’immagine di Cattolica nel periodo più importante sul fronte turistico, con ricadute negative sugli operatori e sull’economia".

Sindaca e assessora scendono nel dettaglio: "L'amministrazione comunale non è infatti né concedente né concessionaria delle aree interessate. La concessione viene rilasciate direttamente dalla Regione ai soggetti concessionari competenti che la usano per le proprie attività. Dalla nuova concessione della primavera 2021 il tratto interessato è classificato come canale e non come porto turistico e questo ci rende impossibile accedere a specifici fondi regionali destinati ai dragaggi portuali”.

"Ma nonostante tali limiti – prosegue l’assessora Gabellini - negli anni il Comune di Cattolica ha cercato di individuare delle soluzioni praticabili insieme ai concessionari responsabili. Pur non avendo competenze dirette sull' infrastruttura, dal 2024 al 2025 ha stanziato circa 20mila euro all'anno per la pulizia della foce e il contenimento dell'insabbiamento, per un investimento complessivo di circa 40mila euro di risorse comunali. Riteniamo che l'area abbia una importante valenza turistica. Vi si affacciano numerosi hotel e proprio per valorizzare anche questa zona della città, sono state proposte iniziative turistiche e quest'anno è iniziato ogni lunedì il mercatino Ventena in via gran Bretagna. Non solo. L’area ospiterà iniziative legate al ballo e all'intrattenimento musicale”.

L’attenzione sul canale e spazio circostante resta sempre alta. "II comune – riprende Gabellini - ha sempre bisogno del supporto del privato. Infatti nei numerosi tavoli con i concessionari a cui erano presenti anche i consiglieri di minoranza, i concessionari si sono nuovamente impegnati ad intervenire sulle parti di propria competenza, con l'impegno di chiedere alla Regione le necessarie verifiche e autorizzazioni per dare il via libera all'ormeggio. Un sistema organizzato di ormeggi, associato alle attività già presenti e ai servizi collegati alla nautica, potrebbe contribuire a sostenere nel tempo gli interventi di manutenzione e gestione, nell'interesse dell'intera comunità. Il Comune è disponibile a contribuire alle spese sia per le prossime analisi da effettuare sia per interventi da effettuare unitamente ai concessionari, come è stato sempre fatto. Siamo sorpresi dalle recenti prese di posizione pubbliche sul tema, dato che si è sempre lavorato coinvolgendo tutti i consiglieri. Semplificare problemi complessi come è stato fatto è irresponsabile per temi che richiedono invece collaborazione e responsabilità condivise. Soprattutto in un periodo importante per la nostra economia turistica, crediamo sia interesse di tutti contribuire a valorizzare l'immagine della città e lavorare insieme per migliorarne servizi e attrattività. Le legittime differenze politiche non dovrebbero prevalere sull'obiettivo comune di promuovere il territorio e individuare soluzioni concrete ai problemi esistenti. L'amministrazione continuerà a fare la propria parte, con trasparenza e spirito di collaborazione, nella convinzione che solo attraverso il confronto serio tra istituzioni, concessionari e operatori sarà possibile costruire un percorso condiviso per il futuro dell'area”.