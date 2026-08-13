Cane anziano trovato tra le sterpaglie e stremato dal caldo: denunciata la proprietaria

I Carabinieri di Misano Adriatico hanno deferito una 59enne per maltrattamento di animali dopo la segnalazione di alcuni cittadini

Nella mattinata di giovedì 13 agosto, al termine di accertamenti, i militari di Misano Adriatico hanno deferito in stato di libertà una donna di 59 anni, ritenuta responsabile di maltrattamento di animali.

I militari erano stati attivati dalla segnalazione di alcuni cittadini i quali, allarmati dai ripetuti guaiti provenienti dal giardino di un'abitazione, avevano trovato un cane di piccola taglia e di età molto avanzata in condizioni di evidente sofferenza, tra le sterpaglie, riverso e incapace di rialzarsi, stremato anche dal caldo. Prontamente soccorso e liberato, l'animale ha reagito alle prime cure prestate mostrando da subito segni di miglioramento, pur rimanendo in condizioni critiche.

Le indagini effettuate dai Carabinieri di Misano Adriatico hanno portato all'identificazione della proprietaria dell'anziano animale che è stata deferita alla Procura della Repubblica di Rimini.