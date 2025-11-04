Cane precipita in un dirupo del Monte Pincio: salvato dai Vigili del Fuoco

Le operazioni sono durante 4 ore

Questa mattina (martedì 4 novembre) il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria è stato impegnato in un delicato salvataggio. Dalle prime ore, una squadra di soccorritori è stata mobilitata per il recupero di un cane precipitato in un ripido dirupo.

L'incidente è avvenuto nei pressi del Monte Pincio, all’interno del Comune di Talamello. Il protagonista della disavventura è Gaspare, un giovane Labrador di circa un anno e mezzo di età, che per cause ancora da precisare è scivolato in un precipizio, finendo a circa 40 metri dalla strada principale. Il proprietario, che lo cercava senza sosta dalla notte precedente, ha dato l'allarme.

La situazione ha richiesto l'impiego di una decina di operatori specializzati. I Vigili del Fuoco hanno dovuto ricorrere a manovre complesse che prevedevano l'utilizzo di tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali). Queste tecniche, essenziali in ambienti impervi e per interventi in corda, hanno permesso di calare in sicurezza un soccorritore e di issare il cane senza provocargli ulteriori traumi.

L'intervento è durato circa quattro ore, al termine dell’intervento, Gaspare è stato immediatamente riconsegnato al suo proprietario.