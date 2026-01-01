Cani e tanto affetto per gli ospiti delle Case Residenze Anziani

Pet Therapy nelle Case Residenze Anziani de Il Cigno

Si è concluso il percorso di Pet Therapy promosso dalla Cooperativa Sociale Il Cigno nelle proprie Case Residenze Anziani in provincia di Rimini e di Forli-Cesena. Il progetto, articolato in sedici incontri, è stato realizzato in collaborazione con un’associazione di professionisti che lavorano con cani appositamente addestrati per affiancare le persone anziane in percorsi di stimolazione e benessere.

Gli animali sono stati preparati per interagire in modo sicuro e dolce con gli ospiti, offrendo loro compagnia e, al tempo stesso, attivando attenzione, memoria, dialogo e movimento. In molti hanno riscoperto il piacere di aspettare l’incontro, di accarezzare il cane, di parlare di sé partendo da un ricordo o da un gesto semplice. Nei racconti degli operatori e degli stessi anziani sono emersi meno stress e meno ansia, un umore più sereno, una maggiore voglia di partecipare alla vita della struttura e di stare con gli altri.

“Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine alla Fondazione Romagna Solidale, che ha creduto e finanziato questo progetto fin dall’inizio - afferma Annagrazia Giannini, Direttrice Generale de Il Cigno - la Pet Therapy, che ha coinvolto oltre cinquanta dei nostri ospiti, è una forma di terapia innovativa ed efficace: attraverso la relazione con gli animali aiuta a migliorare la salute fisica, emotiva e sociale delle persone, soprattutto quando sono più fragili”.

Per Giannini questo percorso rappresenta un tassello importante nella visione di cura portata avanti dalla cooperativa: non solo assistenza e supporto nelle necessità quotidiane, ma anche attenzione alla dimensione affettiva, relazionale e psicologica. “Grazie a questo contributo – aggiunge – abbiamo potuto fare un passo in più nella qualità dei servizi: prendersi cura dei nostri ospiti significa anche creare occasioni di gioia, di contatto e di leggerezza. La presenza dei cani ha portato sorrisi, curiosità e momenti di autenticità che hanno arricchito la vita quotidiana dei nostri ospiti”.