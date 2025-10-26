Canile di Talamello, i lavori ripartiranno presto: conclusione prevista entro la primavera 2026

L'Unione dei Comuni della Valmarecchia fa chiarezza anche sui fondi assegnati

L'Unione dei Comuni della Valmarecchia, in merito al canile di Talamello e alla preoccupazioni espresse dai residenti e da alcune associazioni del posto, precisa che i lavori sono già stati affidati a un'impresa del territorio, dopo il completamento della progettazione. C'è stato però un intoppo: di concerto con l'Ausl, sono state apportate delle modifiche progettuali che hanno chiesto tempo e quindi un rinvio nell'esecuzione dei lavori, che peraltro si rilevano complessi a causa dello spostamento degli animali "nel periodo di svolgimento delle lavorazioni più rumorose, proprio a tutela del loro benessere e anche perché è molto difficile trovare strutture in grado di accoglierli".

L'obiettivo è comunque terminare i lavori entro la primavera 2026. Per quanto riguarda la strada di accesso, l'Unione, con la collaborazione del Comune di Talamello che ha eseguito materialmente i lavori, "ha provveduto alla sua periodica sistemazione; per poter effettuare un intervento definitivo, tuttavia, sarebbero necessari investimenti strutturali che comportano un costo al momento non sostenibile né dall’Unione né dal Comune".

In merito alle risorse assegnate dalla Regione, sono 14.000 euro a cui si aggiungono 76.000 euro dal bilancio dell'Unione "a conferma dell’importanza che l’ente attribuisce alla struttura e al benessere degli animali. Sono stati inoltre stanziati ulteriori 12.000 euro per sostenere la spesa di trasferimento e ricovero degli animali in altre strutture nel periodo di realizzazione dei lavori".

"A ulteriore conferma dell’importanza che l’Unione attribuisce alla struttura si precisa infine che è stato presentato un progetto di ammodernamento e riqualificazione energetica finanziato nell’ambito delle Strategie territoriali per le aree montane e interne (Stami) della Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di 250.000 euro, ottenendo un ulteriore contributo di 225.000 euro", chiosa la nota dell'Unione dei Comuni Valmarecchia.