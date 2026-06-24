Canonica, chiusa la Festa dell’Unità: il Pd, "2500 presenze"

"Le Feste dell’Unità sono una scelta del Partito che vuole continuare nella tradizione provando a rinnovarsi con una attenzione particolare ai giovani", riferisce Paola Donini

Si è conclusa la Festa dell’Unità di Canonica, la prima del calendario 2026 del Partito Democratico di Santarcangelo ed edizione caratterizzata da tutta una serie di novità. Su tutti il doppio incontro pubblico e la dedica agli 80 anni di diritto di voto delle donne con tanto di magliette dedicata “Nata con il voto alle donne. Festeggiamo 80 anni di Repubblica” indossata dai tanti volontari anima dell’evento. “Un appuntamento che, ancora una volta, ha dimostrato quanto siano forti il senso di comunità, la voglia di stare insieme e la partecipazione attiva nel nostro territorio. Voglio ringraziare innanzitutto i volontari e gli iscritti che ci consentono di tenere in vita un bel momento di incontro con i cittadini. Le Feste dell’Unità sono una scelta del Partito che vuole continuare nella tradizione provando a rinnovarsi con una attenzione particolare ai giovani, continuando a creare occasioni per vedersi in un’atmosfera rilassata e appunto di festa che favorisce confronti, spunti e nuove idee. Non a caso, quest’anno la nostra Festa dell’Unità del capoluogo, che si terrà per 10 giorni all’Area Campana fra venerdì 21 e domenica 30 agosto, si conferman la più grande del territorio” commenta la neoconfermata segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini.

La Festa dell'Unità a Canonica ha preso il via mercoledì 17 con un torneo di burraco che ha visto ai tavoli 66 coppie e ben 132 partecipanti sfidarsi in un clima di divertimento e solidarietà. L’intero ricavato della serata, 1320 euro, sarà devoluto in beneficenza per sostenere progetti a favore del territorio.

Giovedì è stata la volta della tradizionale e apprezzatissima cena di pesce, che ha richiamato tantissimi cittadini, segno del grande affetto e della fiducia che circondano questo evento.

Il weekend, da venerdì a domenica, ha poi visto il "pienone" nel cortile della festa con cucina romagnola, musica dal vivo, balli e convivialità, e due momenti di confronto e approfondimento. ll primo, venerdì 19, era intitolato “80 anni libere: dal primo voto alle donne la strada della parità” e ha visto la presentazione del libro “L’8 marzo spiegato a mio figlio” da parte della consigliera regionale Simona Lembi, in dialogo con la consigliera regionale Alice Parma. Domenica 21 “Parte da Qui. Uniamo idee e visioni per il futuro dei nostri territori” che ha avuto per protagonisti i sindaci di Santarcangelo Filippo Sacchetti, di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, di Poggio Torriana Ronny Raggini e di Savignano Nicola Dellapasqua.

Nelle tre serate e nel pranzo della domenica, riferisce il Pd, la cucina ha messo in tavola per quasi 1000 persone, preparato più di 500 piade, 300 grigliate di carne, oltre 100 tagliolini alle viongole e un centinaio di tagliatelle al ragù e si sono registrate oltre 2.500 presenze.

“La Festa dell’Unità di Canonica è un appuntamento che fa bene alla comunità, che unisce generazioni diverse e rafforza i legami di solidarietà e appartenenza al territorio. Come Partito Democratico di Santarcangelo siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione, che coniuga divertimento, partecipazione e impegno sociale” conclude Donini.