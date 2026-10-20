Canonica, nuovo ambulatorio per il medico di famiglia. Si avvicina il bando per l'ex Iolanda

“Mantenere i servizi nelle frazioni è vitale per il benessere della comunità", spiega il sindaco Sacchetti. Il Comune pagherà per 3 anni l'affitto dell'ambulatorio

A Canonica è stato aperto il nuovo ambulatorio del medico di base, Alice Piastra, posto nelle vicinanze della farmacia, in piazza Panzini. Un cambio determinato dalla necessità del titolare del locale in via Fabbrerie 9, che ospitava il vecchio ambulatorio, di tornare in possesso dello stesso, dopo averlo dato in affitto. È stata così trovata una soluzione che potrebbe anche essere definitiva: e per 3 anni sarà il Comune a farsi carico dell'affitto, come annunciato dal sindaco Filippo Sacchetti. “Mantenere i servizi nelle frazioni è vitale per il benessere della comunità ed è uno dei capisaldi della Città dei 15 Minuti che andiamo costruendo. Il nuovo ambulatorio del medico di base a Canonica, uno spazio più ampio, luminoso e strategico visto che è attiguo alla farmacia, va proprio in questa direzione e per riuscire a garantirlo abbiamo stipulato con il privato un accordo per tre anni facendocene carico", le parole del primo cittadino, che annuncia prossime novità anche per l'immobile Ex Iolanda: "Nel panorama generale di grossa difficoltà evidenziato proprio oggi dal presidente dello Snami Pietro Pesaresi, con sempre minor ricambio per i medici prossimi alla pensione e la prospettiva di vedere aree sprovviste di questo servizio essenziale, ci eravamo premuniti inserendo nel bando di gara dell’Ex Iolanda l’obbligo di destinare una sala ad ambulatorio, ma nel frattempo abbiamo cercato un’alternativa che, visto il risultato, potrebbe anche diventare definitiva. Nelle diverse azioni in essere per Canonica, siamo comunque prossimi anche all’assegnazione proprio dell’Ex Iolanda, che tornerà a ospitare delle attività”.

“Il proprietario del precedente locale di via Fabbrerie 9 ha manifestato la necessità di tornare in possesso dello storico ambulatorio della frazione e ci siamo subito messi al lavoro per trovare una nuova soluzione. Individuandola a poche decine di metri, in Piazza Panzini 5, dove con una serie di lavori di adeguamento seguiti dai nostri uffici sono stati ricavati una comoda saletta d’attesa e un ambulatorio ampio e funzionale che confina appunto con la farmacia. Dalla scorsa settimana, la dottoressa Piastra ha preso quindi servizio in questi nuovi ambienti e questa mattina abbiamo potuto constatare il gradimento dei diversi pazienti che si affidavano alle sue cure”, chiosa il sindaco.