Cantiere davanti alle elementari di Sant'Ermete, genitori costretti allo slalom tra camion e autobus

"Finché qualcuno non si fa male". La segnalazione di un genitore

Un lettore di altarimini.it segnala una situazione di forte disagio nella frazione di Sant’Ermete, legata all’apertura del cantiere per la nuova pista ciclabile proprio davanti alla scuola elementare, in pieno periodo scolastico.

Come si legge nella segnalazione arrivata alla nostra redazione, mezzi pesanti come camion e gru sarebbero in movimento durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni, creando condizioni di potenziale pericolo per bambini e genitori. Il marciapiede risulterebbe inoltre dissestato e privo di rampa per disabili, costringendo pedoni, passeggini e studenti a muoversi tra i veicoli in transito.

A complicare ulteriormente la situazione, la rimozione dei parcheggi nella zona: al momento l’unica area utilizzabile sarebbe quella privata della chiesa, non sempre disponibile. In caso di chiusura, non resterebbero alternative per chi accompagna i figli a scuola. Una situazione che il lettore definisce “vergognosa” e che, a suo avviso, richiede un intervento urgente prima che si verifichino incidenti.

