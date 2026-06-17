Cantiere della Tolemaide, alla vigilia della Notte Rosa preoccupa la viabilità: "Rischio caos"

Le preoccupazioni dell'associazione Ariminensis per Rimini Nord

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, alla vigilia della Notte Rosa, il tratto di autostrada tra Rimini Sud e Rimini Nord sarà chiusa per lavori di manutenzione. L'associazione Ariminensis esprime preoccupazione per la viabilità di Rimini Nord, già interessata dalle criticità derivate dal cantiere della via Tolemaide.

"Le lunghe code e i pesanti rallentamenti registrati durante lo scorso fine settimana hanno evidenziato criticità che non possono essere sottovalutate. Residenti, lavoratori, attività economiche e turisti hanno dovuto fare i conti con tempi di percorrenza insostenibili e con una rete viaria messa a dura prova proprio nel periodo di maggiore afflusso verso la Riviera", evidenzia l'associazione. Con la chiusura notturna del tratto autostradale, c'è il rischio di altri disagi in strade fortemente congestionate.

"Tutto questo avviene alla vigilia della Notte Rosa, uno degli eventi più importanti e partecipati della Riviera romagnola, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori. Proprio per questo desta preoccupazione l’assenza di una strategia condivisa e visibile per gestire una situazione che rischia di trasformarsi in un serio problema per la mobilità e per l’immagine turistica del territorio", commenta l'associazione in una nota, chiedendo a Provincia, Comuni e Autostrade per l'Italia "di adottare ogni misura utile a limitare l’impatto delle restrizioni alla circolazione, rafforzando l’informazione agli utenti e predisponendo adeguati presidi per la gestione del traffico nei giorni di maggiore affluenza".

"Rimini non può permettersi che uno dei momenti più importanti della stagione turistica sia accompagnato da una viabilità in affanno e da immagini di code interminabili. Occorre intervenire subito per evitare che i disagi già vissuti nel fine settimana appena trascorso si ripetano in forma ancora più grave nei prossimi giorni", chiosa l'associazione.