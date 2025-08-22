Cantiere via Marignano, disagi per i residenti: linea 16 non passerà in via Santa Cristina

Start Romagna: "Deviazione inevitabile"

A causa del cantiere aperto per risolvere le criticità generate da movimenti franosi, la linea 16 dell'autobus, dalla via Marignano, non passerà in via Santa Cristina. La fermata successiva sarà spostata in via Montecieco.

Alle segnalazioni dei cittadini, giunte anche alla nostra redazione, Start Romagna replica: "I lavori richiamati fanno riferimento a lavori annunciati nei giorni scorsi dal Comune di Rimini, peraltro anticipati all’estate per creare meno disagio. La deviazione è inevitabile e solo lo Scuolabus, per le ridotti dimensioni, potrà effettuare una fermata ulteriore in quel tratto. Al termine dei lavori, che avranno appendice di un paio di settimane anche ad ottobre, la linea tornerà all’originale percorso".