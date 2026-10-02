Cantiere viale Ceccarini a Riccione, un altro negozio chiude per due mesi. L'opposizione incalza: "Tempesta perfetta"

Andrea Dionigi Palazzi: "La riqualificazione del viale andava programmata per step"

A Riccione c'è preoccupazioni per il futuro del tessuto commerciale di viale Ceccarini, alla riapertura settembrina del cantiere per la riqualificazione del Viale. Come riferisce il Resto del Carlino, alle attività chiuse si è aggiunto anche Iceberg: la nota boutique del gruppo Gilmar chiuderà per i prossimi due mesi. Altre chiusure, benché temporanea, sono attese dal consorzio del viale, come riferito sempre dal Carlino. Andrea Dionigi Palazzi, capogruppo di Forza Italia, parla di "tempesta perfetta": in un momento di difficoltà del commercio, per la situazione geopolitica che porta rincari e costringe le famiglie a consumi più prudenti, viene riaperto il grande cantiere nel cuore del salotto di Riccione. "Una parte importante della responsabilità politica è di questa amministrazione di sinistra. La riqualificazione di viale Ceccarini andava programmata per step, con maggiore gradualità e soprattutto ascoltando gli esercenti, per ridurre al minimo i disagi alle attività commerciali", attacca Dionigi Palazzi, che aggiunge: "Non basta rifare un viale per rilanciare una città turistica. Possiamo cambiare pavimentazioni, arredi e aiuole, ma se non costruiamo una strategia capace di attrarre turismo di qualità e con maggiore capacità di spesa, rischiamo di avere un salotto più bello ma un commercio sempre più in difficoltà". Dionigi Palazzi esprime il desiderio di una Riccione "esclusiva": "Una Riccione capace di tornare a essere una destinazione di riferimento, attrarre turismo di qualità e creare benessere per tutti: commercianti, albergatori, ristoratori, lavoratori e famiglie. Perché il vero obiettivo non è semplicemente avere un viale nuovo. Il vero obiettivo è avere una Riccione più forte, più attrattiva e più ricca di opportunità".