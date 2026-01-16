Cantieri per 15 milioni di euro: Santarcangelo si rinnova

Tanti i cantieri del 2025 per ciclabili, manutenzioni, strutture sportive, culturali e scolastiche

Dalle nuove ciclabili alle manutenzioni straordinarie di strade e parcheggi, dalle strutture sportive agli edifici scolastici: tutti i più importanti cantieri di Santarcangelo nel 2025 – compresi quelli già avviati in precedenza e quelli che si concluderanno nel 2026 – con un impegno finanziario dell’Amministrazione comunale di quasi 15milioni di euro, in parte derivanti dai fondi Pnrr. A questi, si aggiungono ulteriori 18 milioni di euro investiti dagli enti sovraordinati per interventi nel territorio comunale, dedicati soprattutto al tema della lotta ai cambiamenti climatici.

Il 2025 ha visto la conclusione dei lavori della pista ciclopedonale lungo via Trasversale Marecchia che permette di collegare la frazione di San Martino dei Mulini al capoluogo: quasi 2,3 milioni di euro il costo dell’intervento, a cui si aggiungono i lavori della Provincia di Rimini per la riqualificazione del ponte sul Marecchia. Sempre in tema di ciclabili, il 2025 ha visto anche l’avvio del cantiere per la realizzazione di un’altra infrastruttura molto attesa, a servizio dei cittadini di Sant’Ermete: il percorso pedonale protetto che collegherà la frazione alla Marecchiese. Iniziati nell’autunno 2025, i lavori si concluderanno entro la primavera 2026 con un investimento di 2,1 milioni di euro. A questi, si aggiunge anche la manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale di via Santarcangelese, dalla rotatoria con via Cupa fino a via Viale, realizzato ad inizio anno con un investimento di circa 150mila euro.

Numerose anche le manutenzioni straordinarie di strade e parcheggi che hanno riguardato le vie Garibaldi, Balducci, Falcone, Eduardo Sancisi, Martella e Romagnoli, a cui si aggiungono le asfaltature, a carico del Consorzio di Bonifica e di Hera, di diverse vie del capoluogo e delle frazioni. Sono iniziati nel 2025 anche gli ultimi interventi di messa in sicurezza e ripristino dopo gli eventi alluvionali nelle vie Arpino e Pio Massani, quest’ultima interessata anche dal cantiere dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, finalizzato al consolidamento delle mura dello Sferisterio e finanziato dai fondi commissariali per 2 milioni di euro.

Oltre 10 milioni di euro, invece, il totale degli investimenti per dotare la città di Santarcangelo di nuove infrastrutture – moderne e a impatto zero sull’ambiente – o per il restauro di edifici particolarmente preziosi per il tessuto culturale. Iniziati a metà 2024, nell’anno appena concluso sono proseguiti secondo cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello sport: un intervento per circa 4,2 milioni di euro a cui si aggiungono lavori per oltre 1,5 milioni di euro di manutenzioni straordinarie alle strutture sportive e che vedrà il completamento complessivo delle opere nei prossimi anni, già previste nel bilancio di previsione 2026/2028 approvato dal Consiglio comunale lo scorso mese di dicembre.

Due, invece, gli interventi più consistenti sul patrimonio storico-culturale della città: il cantiere di riqualificazione e rigenerazione del Museo Etnografico che ha impegnato tutto il 2025 proseguirà anche nei prossimi mesi, affiancato da un percorso partecipato per la riorganizzazione degli spazi interni e delle collezioni. La fine del 2025 ha visto anche l’avvio dell’importante intervento di restauro e rifunzionalizzazione delle ex Carceri (1,2 milioni di euro in parte da fondi regionali), mentre due consistenti cantieri sono invece terminati, pur con delicati momenti di criticità, nell’anno appena concluso: il progetto di adeguamento sismico della palazzina B della scuola media Saffi e l’intervento di ampliamento della superficie, riqualificazione energetica, miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche al nido d’infanzia comunale Mongolfiera. Per entrambi, il costo dell’intervento ha superato di poco il milione di euro.

Nel 2025 si è chiuso anche il cantiere di riqualificazione del casello ferroviario di via Rughi, finalizzato ad ospitare il progetto “housing first” l’edificio, per un investimento totale di 574mila euro.

A tutte queste opere se ne aggiungono altre legate al sistema di protezione dal rischio idrogeologico, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla riqualificazione del sistema idrico, che insieme al cantiere della Regione allo Sferisterio raggiungono un investimento totale di oltre 18 milioni di euro sul territorio santarcangiolese. Iniziati nel 2021, sono proseguiti infatti anche nel 2025 i lavori infrastrutturali di Hera finalizzati al funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, per la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.

Gli interventi più consistenti, però, sono quelli del Consorzio di Bonifica della Romagna: 15 milioni di euro, finanziati dal Pnrr, per un intervento finalizzato al riutilizzo delle acque dei laghi Santarini e Azzurro che diventeranno luoghi di stoccaggio particolarmente preziosi in situazioni di siccità, e oltre 1,5 milioni di euro finalizzati alla regimentazione delle acque piovane a Casale Sant’Ermete per impedire episodi di allagamento dell’abitato in occasione di fenomeni metereologici intensi.