Caos all’Obi di Rimini: giovane dà in escandescenze e ferisce un uomo

Il 21enne ha iniziato a colpire scaffali e persone attorno a lui

Questa mattina, sabato 31 gennaio, attorno alle 11.00, il 113 ha ricevuto numerose chiamate dal negozio Obi di Rimini, a causa del comportamento aggressivo di un 21enne. Il giovane, un Riminese, è entrato con due familiari, una donna con un bambino piccolo, facendo regolarmente la spesa. In un secondo momento è rientrato all'interno dell'attività, prima infilandosi nel box informazioni e poi, aprendo le braccia, ha bloccato le porte automatiche che danno accesso all'Obi e al Penny Market, iniziando a gridare frasi deliranti. "Ha iniziato a dire frasi come si sono aperte le porte del cielo e Sono Dio", riferisce la direzione dell'Obi. Il giovane, in stato di agitazione, ha iniziato a sferrare pugni, colpendo sia gli scaffali, sia i malcapitati presenti, provocando il ferimento di un uomo al quale avrebbe rotto il setto nasale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Rimini e un’ambulanza. All'arrivo degli agenti, il giovane si è calmato, pur cercando di divincolarsi durante la perquisizione. L’uomo ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale, mentre la situazione, all'interno dell'attività commerciale, è tornata alla normalità.