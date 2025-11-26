Caos in via Gambalunga a Rimini, 50enne aggredisce gli agenti di Polizia Locale

L'uomo è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale

Un 50enne è stato arrestato ieri sera (martedì 25 novembre), a Rimini, per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. La Polizia Locale è intervenuta in via Gambalunga, dove erano state segnalate due persone moleste, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il 50enne, durante il controllo, ha iniziato a opporre resistenza. Alla fine è stato portato al comando di Via della Gazzella, identificato e arrestato, avendo continuato ad assumere un atteggiamento violento e minaccioso anche negli uffici della Polizia Locale.