Capodanno a Cattolica: il Bosco di Luce si accende tra musica, dj set e grandi brindisi

A Cattolica si festeggia dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno

Il Bosco di Luce sta per accendersi di musica, balli e brindisi per salutare il 2026. Cattolica è pronta a trasformarsi in un grande palco sotto le stelle per far trascorrere a cittadini e turisti un’indimenticabile Capodanno. Dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno, sarà la musica l’indiscussa protagonista con dj set diffusi nelle piazze e vie del centro della città, radio show in collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma e il travolgente concerto live dei “JJ Vianello& gli Intoccabili” che faranno ballare la città per tutta la notte. A dare il benvenuto al 2026, con il tradizionale countdown scandito insieme alle persone in piazza, ci sarà l’Amministrazione comunale che salirà sul palco sotto Palazzo Mancini insieme con speaker e musicisti. Ma le feste della Regina, come da tradizione, proseguono in spiaggia, la mattina del primo gennaio 2026, con il Tuffo di Capodanno dei temerari nuotatori che si lanceranno nelle gelide acque del nostro mare. Appuntamento alle ore 11 nella spiaggia libera davanti a Piazza Primo Maggio.

“Il Capodanno diffuso di Cattolica sarà una grande festa, con il centro della città avvolta dalla musica per salutare insieme l’anno vecchio e accogliere il nuovo – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – L’allestimento del Bosco di Luce accoglierà come una grande casa a cielo aperto cittadini e turisti per brindare e ballare insieme nelle piazze e vie del centro di Cattolica. Ci regaleranno show e divertimento, gli speaker di Radio Bruno, Sabbia e Gamma e con i “JJ Vianello & gli Intoccabili” attenderemo il nuovo anno abbracciati nella nostra bellissima piazza Roosevelt scaldata dalle luci del Natale”. Grande attenzione anche sul fronte della diffusione e comunicazione del Capodanno di Cattolica: “Grazie alla collaborazione con le tre Radio - proseguono Sindaca e Assessora – la festa della notte più lunga dell’anno arriverà nelle case di tutta l’Emilia-Romagna e non solo”. Ma Cattolica rientra anche nel grande progetto coordinato e promosso da Visit Romagna “È qui la festa! I Capodanni di Romagna 2026” che mette in rete l’intero territorio, dalla riviera alle colline, passando per le città d’arte e cultura, trasformando le festività in un evento diffuso capace di coinvolgere comunità, operatori, visitatori. “Il nostro Capodanno diffuso – continuano - è parte di una festa diffusa su tutta la Romagna perché i nostri territori sono tutte tessere diverse di un unico meraviglioso mosaico”