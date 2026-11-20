Il programma degli eventi Capodanno a Cattolica, Radio Bruno protagonista con l'Hit Parade Party in piazza Roosevelt

Torna il Bosco di Luce per le festività. Il 31 dicembre tre emittenti, tre piazze e altrettanti format musicali per il Capodanno diffuso

Serra dei sogni, pista di ghiaccio, trampolieri luminosi, gospel, chalet taste, ruota panoramica, mercatino vintage, concerto degli auguri e tante altre sorprese. Il tutto sotto un cielo di luci calde e passeggiando su un elegante tappeto di velluto rosso. A Cattolica sta per tornare la magìa delle feste più attese dell’anno. La città è pronta a far vivere un Natale e Capodanno speciali, trasformandosi in un grande “Bosco di Luce” dove “calore, incanto, autenticità” e convivialità accompagneranno cittadini e ospiti per tutto il periodo delle festività. Dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la Regina dell'Adriatico si accende tra appuntamenti unici, legati alla tradizione, sostenibilità ambientale, allo stile e all’etica del recupero, a spettacoli suggestivi, esperienze gastronomiche e iniziative culturali, pensate per coinvolgere famiglie, bambini, giovani, residenti e turisti. Il 28 novembre alle ore 17, l’appuntamento è in via Bovio per il rito dell’accensione delle luminarie, mentre domenica 6 dicembre il ritrovo è in piazza Nettuno per l’illuminazione dell’abete.

“Natale e Capodanno a Cattolica è un progetto che vuole andare oltre la dimensione delle singole manifestazioni, costruendo un'esperienza diffusa capace di coinvolgere l'intera città e comunità - commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora Elisabetta Bartolucci - Dalle luminarie agli spettacoli, dalla gastronomia alla musica, dai mercatini alle attività e laboratori, fino al grande appuntamento di Capodanno, ogni iniziativa contribuirà a creare un'atmosfera identitaria, riconoscibile e accogliente, valorizzando le tradizioni e le peculiarità di Cattolica. È un progetto pensato anche a sostenere il commercio, la ristorazione e le attività economiche locali, favorendo la frequentazione del centro antico, del mercato coperto, delle vie dello shopping, fino alla darsena e la zona mare, grazie a un programma realizzato anche attraverso la collaborazione con associazioni e realtà culturali, istituzioni scolastiche, comitati locali e operatori economici. Quella tra amministrazione e operatori economici è una sinergia fondamentale con cui anche quest’anno siamo riusciti a mettere in campo un cartellone di eventi unici e coinvolgenti, grazie ad una sinergia costante di ascolto e partecipazione. Ci auguriamo che il nostro Natale e Capodanno siano come sempre una grande festa di comunità. Anche questa edizione sarà all’insegna della bellezza e della tradizione, della sostenibilità e del riuso consapevole. Un impegno che come Amministrazione torniamo a rinnovare grazie al prezioso contributo che anche quest’anno il Gruppo Hera ha voluto donare alla nostra città, alla quale si è unita la Società Cooperativa Atlantide, allineata ai nostri valori. Il nostro ringraziamento agli altri sponsor che ci hanno sostenuto nel rendere le nostre feste ancora più magiche quali lo stabilimento balneare Altamarea Beach Village per le attività nelle Serre dei Sogni. Ringraziamo inoltre tutti i collaboratori al progetto, quali ad esempio Staccoli pasticceria. Abbiamo inoltre puntato su una comunicazione capillare del Natale e Capodanno di Cattolica attraverso i canali radiofonici e televisivi. Da novembre a gennaio, Cattolica sarà con Bosco di Luce un luogo dove ritrovarsi, assaporare le tradizioni e festeggiare insieme. Perché il Natale è soprattutto questo: condividere la bellezza dello stare insieme”.

Natale e Capodanno a Cattolica: il programma

Il primo grande elemento scenografico del “Bosco di luce” sarà rappresentato dalle luminarie natalizie, che vestiranno a festa le vie del centro, i quartieri, le principali rotatorie di accesso alla città, le gallerie commerciali, la zona del porto canale e parte della zona mare nord. Abeti naturali decorati con illuminazione led a luce calda e installazioni luminose contribuiranno a creare un'atmosfera suggestiva e accogliente. A completare l'allestimento urbano, una scenografica passatoia in feltro rosso che accompagnerà cittadini e visitatori lungo le vie del centro e centro storico, creando un percorso festoso e riconoscibile.

In Piazza Primo Maggio tornerà la pista di pattinaggio su ghiaccio “Cattolica On Ice”, aperta dal 28 novembre 2026 fino a gennaio 2027. Un'attrazione pensata per grandi e piccoli, destinata a diventare uno dei punti di riferimento delle festività, insieme alla ruota panoramica e alle proposte di zucchero filato che animeranno la stessa piazza.

Il Natale sarà anche occasione di scoperta, educazione e sensibilizzazione. Con “Serra dei Sogni” saranno allestite due serre, una in via Bovio e una in Piazza Mercato, che dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 ospiteranno letture, laboratori per bambini e momenti di confronto. Le attività affronteranno temi legati alla tradizione natalizia, all'ambiente, alla qualità delle acque e all'economia circolare, laboratori, workshop offrendo occasioni di partecipazione e apprendimento attraverso esperienze dedicate ad adulti e bambini.

Il 6 dicembre, a partire dalle ore 17, le vie del centro saranno animate da “Sogni d'Inverno”, una suggestiva parata itinerante con trampolieri e personaggi luminosi. Candidi abiti bianchi, giochi di luce e un carretto musicale accompagneranno il pubblico in un viaggio scenografico tra le strade cittadine, trasformando il centro in un palcoscenico a cielo aperto e regalando a grandi e piccoli un momento di meraviglia e incanto.

Il gusto e la cultura gastronomica romagnola saranno protagonisti al Mercato Coperto di Cattolica con “Il Mercato del Gusto”, un ciclo di appuntamenti in programma il 28 novembre e il 5, 12 e 19 dicembre. Degustazioni, dimostrazioni, approfondimenti e show cooking accompagneranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali: dalla piadina romagnola alla pasta delle feste, fino alle specialità della tradizione. L'iniziativa sarà realizzata anche in collaborazione con Casa Artusi e le Mariette, realtà impegnate nella valorizzazione della cultura gastronomica e della cucina domestica italiana.

Via Bovio diventerà uno dei luoghi di ritrovo delle festività grazie a “Cattolica Chalet Taste”: dieci casette del gusto ospiteranno proposte di colazioni merende e aperitivi, creando uno spazio dedicato alla convivialità e all'incontro. L'area sarà animata da DJ set, intrattenimento e performance musicali, per vivere il centro cittadino anche nelle ore pomeridiane e serali, tra musica, sapori e atmosfera natalizia.

L'8 dicembre, alle ore 17, Piazza Roosevelt ospiterà il concerto del Coro Gospel Voice Of Joy. Un appuntamento musicale che porterà nel cuore della città le sonorità coinvolgenti del gospel.

Anche il Palazzo del Turismo sarà protagonista del calendario natalizio con un programma di iniziative dedicato alla cultura, alla gastronomia e alle eccellenze del territorio. Nel mese di dicembre sono previsti appuntamenti dedicati al mondo del cioccolato, realizzati in collaborazione con la Pasticceria Cioccolateria Staccoli di Cattolica e Davide Ferrero, oltre alla presentazione di due libri in collaborazione con l'associazione Tempi di Recupero.

Il calendario darà spazio anche alle iniziative che valorizzano la partecipazione delle realtà locali. Il 13 dicembre, in Piazza Roosevelt, tornerà “Cattolica Antica”, la mostra mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage, dalle ore 7 alle ore 18.30.

Il 18 e 19 dicembre, in Piazza Mercato, sarà invece protagonista la Scuola Primaria Paritaria “Maestre Pie” con un mercatino natalizio che coinvolgerà alunni, insegnanti e famiglie, in un'occasione di festa e condivisione.

Il Natale di Cattolica si estenderà idealmente anche oltre le festività, con uno sguardo rivolto alla memoria e all'identità della comunità. Dal 13 dicembre 2026 al 25 aprile 2027 sarà allestita la mostra fotografica “Ti aspetto qui – Mappe affettive di un mare condiviso”, promossa dalla Cooperativa Bagnini di Cattolica, un racconto per immagini dedicato alla spiaggia come luogo che va oltre la dimensione turistica: uno spazio di vita, relazioni, ricordi e appartenenza, profondamente radicato nella storia e nell'esperienza della comunità cattolichina.

Domenica 20 dicembre un appuntamento musicale da non perdere: il Concerto degli auguri dell’Orchestra “Senza spine” al Teatro della regina alle ore 21 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).

Il momento culminante delle festività sarà il 31 dicembre 2026, con il “Capodanno Diffuso delle Radio”, un grande evento musicale che coinvolgerà contemporaneamente diverse aree del centro cittadino, trasformando Cattolica in un palcoscenico diffuso per salutare insieme l'arrivo del 2027. Tre emittenti radiofoniche, tre piazze e tre diverse proposte musicali animeranno la città sin dal pomeriggio: Piazza Primo Maggio – Radio Bruno: un Juke Box Live con i grandi successi della musica commerciale, per cantare e divertirsi insieme; Via Bovio – Radio Gamma: un grande Karaoke Made in Italy dedicato ai più celebri tormentoni della musica italiana, per coinvolgere il pubblico tra musica e divertimento; Piazza Nettuno – Radio Sabbia: un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni Settanta e Ottanta, per rivivere le atmosfere e le sonorità di quegli anni.

La festa proseguirà dalle ore 22.30 in Piazza Roosevelt con l'“Hit Parade Party”, a cura di Radio Bruno. Una grande serata musicale che attraverserà le hit radiofoniche dagli anni Sessanta a oggi, con una band dal vivo, DJ e animatori, accompagnando cittadini e ospiti fino al brindisi per il nuovo anno. Un Capodanno pensato per coinvolgere pubblici diversi, distribuendo musica, energia e occasioni di divertimento in più luoghi della città.

Il nuovo anno si aprirà nel segno della tradizione e della partecipazione con “Un tuffo nel 2027”, il tradizionale bagno di Capodanno organizzato dalla società sportiva Atletica 75.

Mercoledì 6 gennaio, doppio appuntamento con la Befana: alle ore 16 vi aspetta con i pattini nella pista di ghiaccio, mentre alle 17 distribuirà dolcetti nella Serra dei sogni in via Bovio.