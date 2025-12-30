Capodanno a San Leo: musica e brindisi al Palazzo Mediceo

Un brindisi musicale di inizio anno a San Leo con il concerto "Dal Bel Canto allo Swing"

La rassegna musicale “I Colori della Musica”, promossa dall’Accademia Distretto della Musica Aps e dal Comune di San Leo, invita al brindisi di Capodanno. Giovedì 1 gennaio alle 16:30, la Sala Concerti del Palazzo Mediceo ospiterà il concerto "Dal Bel Canto allo Swing", un percorso sonoro ricco di suggestioni e sorprese per accogliere il nuovo anno.

Il viaggio musicale attraversa epoche, stili e linguaggi, partendo dal fascino del repertorio lirico e dell’operetta, fino a spingersi nella melodia melodica italiana e internazionale, nel jazz, nelle atmosfere natalizie e nelle suggestioni delle musiche da film. Questi contrasti stilistici evocano emozioni intense e coinvolgenti, dall’intensità del canto operistico alla leggerezza dello swing, dalla nostalgia della musica popolare alle sonorità cinematografiche più evocative.

Il concerto vede protagoniste le voci soliste di Mauro Montanari, tenore, e dei soprani Giada Bastoni e Rosanna Lidoni, che dialogano con il pianoforte di Fabrizio Di Muro, il sassofono di Anacleto Gambarara e le tastiere dai suoni orchestrali di Alice Drudi. Un ensemble talentuoso che crea un intreccio sonoro elegante e coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico in un’esperienza musicale ricca di colore ed emozione.

Un brindisi musicale di inizio anno, capace di unire tradizione e spettacolo in un evento da non perdere, nella cornice di una location unica.