Capodanno di eventi musicali a Rimini e in Romagna: Cecchetto lancia "È qui la festa!"

Presentato lo slogan e la locandina degli eventi di Capodanno

La Romagna fa sistema per il Capodanno, lanciando lo slogan e il manifesto degli eventi che accompagneranno il passaggio dal 2025 al 2026. "È qui la festa!" è lo slogan scelto, citazione della canzone di Jovanotti del 1988, ma con il punto esclamativo al posto del punto interrogativo. "La nuova immagine è stata pensata per essere declinata in modo dinamico sui canali digitali, nelle affissioni e nei materiali promozionali dei singoli Comuni. Sarà accompagnata da un video pensato per i social e le piattaforme web dove Cecchetto, ambassador di Visit Romagna, ricorderà a tutti che la festa è in Romagna", spiega in una nota Visit Romagna. Cecchetto, al Corriere Romagna, aveva anticipato che il Capodanno si sarebbe sviluppato attraverso una serie di eventi musicali per coinvolgere tutte le tipologie di pubblico e che avrebbero trasformato i luoghi cittadini in grandi "dancefloor". Le città, inoltre, accenderanno le luminarie tutte nella stessa giornata. Oltre agli eventi sono previsti mercatini, presepi artistici e di sabbia, piste di pattinaggio sul ghiaccio, sculture luminose, videomapping, concerti, spettacoli, fuochi d’artificio, escursioni naturalistiche, visite nei borghi e nei castelli, eventi benessere e soggiorni tematici, in un calendario costruito per durare oltre la notte di San Silvestro. Le festività invernali in Romagna coinvolgeranno anche musei, teatri, biblioteche, castelli, parchi tematici e strutture termali, ognuno con proposte pensate per pubblici diversi. Verranno valorizzati percorsi per famiglie con bambini, attività per gli amanti dell’enogastronomia e del benessere, esperienze per chi cerca ritmi slow e contatto con la natura.