15esima edizione Capodanno e controcapodanno, Rimini raddoppia la festa: "Tante aspettative, saremo all'altezza"

La “Penultima notte” del 30 dicembre porterà sul palco Nico Arezzo e La Niña, con Alessandro Baricco al Teatro Galli. Il 31 dicembre torna il grande dancefloor diffuso. Il 2 gennaio concerto gratuito di Goran Bregović

Arrivato alla sua quindicesima edizione, il Capodanno di Rimini si presenta quest’anno sotto una luce nuova che si intreccia con l’anima popolare e festosa, da sempre al centro della manifestazione. Rimini affida alle arti e ai nuovi linguaggi il racconto del passaggio tra l’anno che finisce e quello che comincia, senza rinunciare alla musica, alla danza e alla dimensione collettiva di festa che hanno reso il Capodanno più lungo del mondo uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal 26 dicembre la città sarà attraversata da installazioni, mostre, concerti, cinema, performance, incontri e aperture straordinarie di musei, spazi inediti e teatri. Un percorso continuo, costruito intorno ai luoghi e alle loro identità, capace di mettere in relazione patrimonio e nuovi linguaggi, artisti affermati e nuove generazioni, ricerca contemporanea e festa popolare. Il centro storico, i musei, il Teatro Galli, il Teatro degli Atti, il Palazzo del Fulgor, la Biblioteca Gambalunga, il chiostro e le sue sale antiche, l’ala di Isotta, il Lapidario e il Laboratorio aperto, la chiesa di Santa Maria ad Nives, i Palazzi dell’Arte, la cineteca e altri spazi della città diventeranno le stazioni di una geografia culturale da attraversare e in cui incontrarsi. Il nuovo progetto si sviluppa intorno a tre date principali. Il 30 dicembre sarà la “Penultima notte”, il controcapodanno ideato da Rimini per dare spazio all’ascolto, alla parola e alla musica; il 31 dicembre la città si accenderà con dieci feste in altrettanti spazi, dal centro storico alla marina; il 2 gennaio il cartellone proseguirà con il concerto gratuito di Goran Bregović in piazza Malatesta. A fare da cornice sarà un’intera Settimana della cultura, con un percorso continuativo tra installazioni, mostre e luoghi culturali, arricchito nelle diverse giornate da concerti, performance, incontri e aperture speciali. Un programma dedicato alla ricerca artistica contemporanea che incontra la vocazione popolare del Capodanno riminese e che si inserisce in un cartellone che prende il via ufficialmente il 21 novembre con l’accensione delle luci di Natale e conduce fino all’inizio del nuovo con l’Opera di Capodanno, il Viaggio con i Re Magi e altri appuntamenti e spettacoli che allungano il calendario delle feste fino al 10 gennaio.

Il controcapodanno

Mercoledì 30 dicembre Rimini accende la sua “Penultima notte”, una serata che dal tramonto fino a tarda notte unirà la musica in piazza, gli appuntamenti nei luoghi della cultura e la parola di Alessandro Baricco al Teatro Galli. La serata in piazza Malatesta si aprirà alle ore 20.15 con il Discoradio Party by "Rds 100% Grandi successi" e Valentina Guidi, che introdurranno i due concerti della notte, entrambi a ingresso gratuito. Alle ore 21 salirà sul palco Nico Arezzo, cantautore, produttore e arrangiatore classe 1998, vincitore di Musicultura nel 2024. La sua scrittura intimista si muove dentro un suono soul-funky, nutrito da un’esperienza musicale costruita negli anni dietro e sopra il palco. A gennaio 2026 pubblica il suo secondo album, “Non c’è fretta”, che porta dal vivo nel club italiani con il “Minchia che tour 2026”. Alle ore 22 sarà la volta di La Nina, una delle voci più riconoscibili e personali della nuova scena italiana. La cantautrice napoletana fonde la tradizione popolare campana con l’elettronica e la ricerca sonora contemporanea. Pioniera nel mettere in dialogo la tradizione con i suoni del presente, la sua ricerca attraversa musica, teatro, cinema, danza e arti figurative, affidandosi alla forza evocativa della lingua napoletana per costruire un linguaggio contemporaneo proiettato verso il futuro. Il concerto, a ingresso gratuito, accompagnerà piazza Malatesta fino alle ore 23.15. Alle ore 23.30 il Teatro Galli ospiterà Waterloo live #1, la prima versione dal vivo della nuova opera di Alessandro Baricco. Waterloo nasce come un’opera-newsletter pubblicata da tiptice e disponibile su Substack attraverso testi, audio e video che raccontano le trasformazioni profonde del modo in cui gli esseri umani abitano il proprio tempo. Rimini sarà la prima occasione in cui questo lavoro prenderà corpo davanti a un pubblico. Baricco racconterà ciò che sta scrivendo, senza un approdo stabilito in partenza, invitando a osservare quello che accade sotto la superficie delle notizie e dietro il movimento incessante dei fatti. Il Teatro Galli, luogo che porta su di sé la storia della distruzione e della rinascita della città, diventerà lo spazio di un’esperienza collettiva di ascolto. L’invito è semplice: osservare da vicino una persona che sta osservando il mondo, nel momento stesso in cui lo sta facendo, nel tentativo di comprendere come stia cambiando la postura con cui gli esseri umani occidentali prendono il vento del proprio tempo. Waterloo live #1 sarà il momento simbolo della “Penultima notte”, il controcapodanno con cui Rimini rinnova il proprio Capodanno più lungo del mondo. La partecipazione sarà ad ingresso libero con prenotazione su ticketlandia.com, a partire dalle ore 10 del 16 dicembre (link diretto: https://www.ticketlandia.com/m/event/baricco-waterloolive, chi si prenota dovrà presentarsi all’ingresso del Teatro entro le ore 23,20 del 30 dicembre; sarà possibile accedere senza prenotazione fino a esaurimento posti). Nella stessa giornata i luoghi della cultura resteranno aperti e saranno attraversati da visite, letture animate, fiabe al museo, passeggiate sonore e appuntamenti speciali. Una delle occasioni più preziose e raccolte sarà offerta dal Cinemino del Palazzo del Fulgor, spazio all’interno del Fellini Museum, dove il 30 dicembre arriverà Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone. Un’opera che porta nell’universo delle immagini la ricerca di uno degli autori più originali della musica italiana contemporanea e che, nella dimensione raccolta del Cinemino, trova uno spazio particolare di ascolto e visione. Tre le proiezioni previste nel corso della giornata, alle ore 16.30, 18 e 21.

Il capodanno

La notte del 31 dicembre confermerà la vocazione popolare e diffusa del Capodanno riminese. Dieci feste in dieci spazi collegheranno piazza Malatesta, piazza Cavour, i musei, i teatri e la zona mare, che rientra quest’anno nel palinsesto.

Il cuore del centro storico diventerà un grande dancefloor a cielo aperto con il ritorno dei protagonisti dei deejay che hanno fatto grandi i locali della Riviera alle console della DJ Rotation. Dalle prime ore della sera fino alle 3 del mattino una line up d’eccezione unirà con il suo tappeto sonoro piazza Malatesta a piazza Cavour. In console si alterneranno, tra gli altri, Maurizio Nari, Paolo Nhe, Gippo DJ, Jadi Cartier, N.O.N DJ, Andrea/Cardillo, Gianni Morri e Max Padovani, con Walter Massa vocalist e la performance di Mark Lanzetta.

In Piazza Cavour a guidare la serata sarà Roberta Lanfranchi, voce di "Rds 100% Grandi Successi", ancora una volta partner dell’evento. Dalle 23:30 spazio al Discoradio Party e all’energia di Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi.

La festa si irradierà contemporaneamente nei teatri, nei musei e nei luoghi della cultura, tra jazz, swing, musica classica, elettronica, sonorità latinoamericane, proiezioni e performance. A scandire la notte in piazza Malatesta tornerà il tradizionale Incendio al Castello, lo spettacolo che trasformerà Castel Sismondo in una quinta scenografica di fuoco, luci ed effetti luminosi. Due le repliche, alle 00.30 e alle 2, incastonate nella DJ Rotation che accompagnerà la piazza fino alle 3 del mattino.

Alla Domus del Chirurgo, RisuonaRimini presenterà Se io avessi previsto tutto questo, un concerto dedicato alla grande canzone d’autore italiana. Il repertorio attraverserà i classici di Francesco Guccini, Lucio Dalla, Paolo Conte, Pino Daniele e Rino Gaetano, insieme ai successi di Mina, Ornella Vanoni e Patty Pravo, riletti attraverso arrangiamenti acustici capaci di muoversi tra sonorità differenti.

Nella Sala del Giudizio del Museo della Città sarà protagonista la musica classica, con un concerto del Trio Capicchioni: Aldo Capicchioni (Violino), Michela Zanotti (Viola), Marco Capicchioni (Pianoforte e arrangiamenti) con musiche di Bach, Mozart, Morricone, Piazzolla, Bernstein, Piovani seguito dal brindisi di mezzanotte.

La Sala Ressi del Teatro Galli accoglierà il Rimini Jazz Club e la programmazione swing.

Dalle ore 22 il Teatro degli Atti ospiterà invece un concerto dal vivo dedicato al repertorio del Buena Vista Social Club con La Banda de Cuba, seguito da uno spettacolo afro-brasiliano e caraibico, danze e animazione latinoamericana. La notte proseguirà con il DJ set di Rafael Nunez.

Al Palazzo del Fulgor spazio anche alla fotografia con Enrico De Luigi che porterà il suo sguardo all’interno del programma della notte di Capodanno con il set fotografico “Baci e Abbracci”. Un ulteriore linguaggio visivo che si inserisce nel percorso tra arti, cinema, musica e performance che attraverserà i luoghi della cultura della città, parte di un’unica festa cittadina.

La novità più attesa sarà il ritorno del mare nel palinsesto di Capodanno. Marina Centro ospiterà un vero e proprio Block Party, una festa urbana all’aperto, con protagonista Joy (Anonymous), progetto britannico diventato uno dei nomi più interessanti della scena dance. Ad allargare la geografia sonora del Block Party saranno Acido Domingo e Fenoaltea. Quest’ultimo, producer palermitano tra i nuovi nomi dell’elettronica italiana, definisce la propria ricerca “elettronica romantica”: un incontro tra i ritmi da club, melodie intime e radici siciliane che lo ha portato dai principali festival italiani fino ai grandi palchi in apertura a Liberato. Acido Domingo completa la line-up con una selezione aperta alle contaminazioni della musica elettronica, accompagnando Marina Centro dentro una notte pensata prima di tutto per il dancefloor. Con il Block Party la musica tornerà davanti all’orizzonte del mare d’inverno, ricucendo simbolicamente le due anime della città, il centro storico e la marina, all’interno di un unico racconto di Capodanno.

Il 2 gennaio Goran Bregović in piazza Malatesta

Il programma proseguirà sabato 2 gennaio alle ore 18 con il concerto gratuito di Goran Bregović in piazza Malatesta. La grande novità di inizio anno sarà God is not your babysitter, un concerto pensato come ideale colonna sonora dell’anno appena nato. Con Bregović salirà sul palco l’esplosiva Wedding and Funeral Orchestra, ensemble composto da trombe, tromboni, tuba, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Con le radici ben piantate nei Balcani e lo sguardo rivolto al XXI secolo, la musica di Bregović unisce le sonorità delle fanfare zigane, le polifonie tradizionali bulgare, la vocalità sacra ortodossa, la chitarra elettrica e le percussioni, attraversate da pulsazioni rock. Un melting pot di stili e generi al quale è difficile resistere, capace di trasformare il concerto in una festa collettiva e di portare nel cuore di Rimini il folklore slavo, la tradizione gitana e l’energia della musica contemporanea. La scelta della data prolunga idealmente il Capodanno nel primo fine settimana del 2027.

La settimana della cultura

La “Penultima notte” sarà il punto di massima intensità di un progetto più ampio, che prenderà il via il 26 dicembre e proseguirà fino al 3 gennaio, con alcune mostre e installazioni visitabili fino alla fine di gennaio. La cultura metterà in comunicazione luoghi, linguaggi e pubblici diversi, attraverso un percorso nel quale le opere dialogheranno con l’architettura e con la memoria degli spazi che le accolgono.

Tra i progetti centrali figura l’intervento di Agostino Iacurci, artista visivo tra i più riconoscibili della scena italiana e internazionale, noto per i grandi lavori nello spazio pubblico e per un linguaggio che mette in relazione pittura, architettura e paesaggio. Con Arcipelago Botanico l’artista porterà a Rimini una serie di sculture monumentali, alte fino a quattro metri, che evocano piante stilizzate, alberi impossibili e fiori immaginari. Realizzate in acciaio verniciato e caratterizzate da forme essenziali e accesi contrasti cromatici, le opere compongono una sorta di araldica vegetale, nella quale elementi botanici, geometrie e motivi ornamentali portano la pittura nello spazio tridimensionale. L’installazione troverà spazio nel chiostro della Biblioteca Gambalunga, entrando in dialogo con il ritmo dell’architettura e con la storia di un luogo dedicato allo studio e alla trasmissione del sapere. L’opera sarà uno dei fulcri visivi della Settimana della cultura e resterà visitabile fino alla fine di gennaio.

Dal 26 dicembre al 10 gennaio l’Ala Isotta di Castel Sismondo sarà trasformata dal right nowww takeover, un progetto che si muove liberamente tra mostra, installazione e performance, esplorando le espressioni più recenti della Post-Internet Art e della ricerca post-contemporanea. Il piano terra aprirà il 26 dicembre, mentre dal 5 gennaio il percorso si estenderà anche al primo piano: un ecosistema artistico dinamico e in evoluzione, pensato per mettere in dialogo pratiche emergenti, sperimentazione e nuove modalità di fruizione dello spazio.

Nella stessa Ala Isotta, nelle giornate del 27 e 28 dicembre e del 3 gennaio, Harmonie Studio presenterà Spin the Portrait, laboratorio performativo che unisce fotografia, musica e identità personale a partire dal fascino delle copertine dei dischi. L’esperienza comincerà in uno spazio d’ascolto, tra giradischi, cuffie hi-fi e una selezione di vinili di generi diversi: ogni partecipante sceglierà il disco nel quale si riconosce e poserà per un ritratto ispirato a quell’ascolto. La fotografia sarà stampata direttamente sulla copertina o sulla busta interna del vinile, diventando una “fotografia da ascoltare”. Le opere realizzate confluiranno progressivamente in un’installazione collettiva, che si concluderà con una serata tra mostra, DJ set e condivisione. La partecipazione avverrà su prenotazione.

Al Laboratorio Aperto, nell’Ala Moderna del Museo della Città, dal 26 al 30 dicembre SpazioC presenterà una mostra collettiva di artiste e artisti under 30, curata da Altro Canale APS e Silvia Castiglioni. Videoinstallazioni, videoproiezioni, pittura, disegno, immagini in movimento e progetti tra design sociale e partecipazione civica comporranno un ritratto plurale del modo in cui una nuova generazione guarda al presente, alla memoria e al rapporto con le tecnologie digitali. Il museo diventerà così uno spazio d’incontro tra chi crea e chi abita la città, avvicinando al pubblico l’arte e il design contemporanei. Alla mostra si affiancheranno due laboratori condotti da Giulia Dei: Collage Portrait, il 27 dicembre dalle 16 alle 18.30, per realizzare ritratti e autoritratti attraverso la tecnica del collage, e Visual Board 2027, il mio nuovo anno, il 30 dicembre negli stessi orari, dedicato alla costruzione di una mappa personale di immagini, parole e desideri per l’anno che comincia. L’ingresso alla mostra e ai laboratori sarà libero.

Il 29 dicembre, dalle ore 17, il Teatro degli Atti ospiterà una serata dedicata alla performance e alla ricerca contemporanea, riunendo artisti originari della Romagna che hanno sviluppato il proprio percorso anche sulla scena internazionale. Al centro del programma sarà Rovina, lavoro audiovisivo ideato da Vladimir Bertozzi, con musiche originali eseguite dal vivo da Demetrio Cecchitelli: un racconto per immagini e suoni sull’alterazione, la violenza e la crisi ecologica. La serata comprenderà inoltre figura, live di Heith tra elettronica, ambient e suggestioni rituali, e il DJ set di Pandalogia, che muove dalla bass music per attraversare materiali folk, estetica glitch, trap e mutazioni post-grime.

La ricerca sonora continuerà il 4 gennaio con Splendore, progetto di Mattia Barro, artista e giornalista musicale che ha sviluppato la propria ricerca dal cantautorato al pop elettronico e alla performance.

Il calendario comprenderà inoltre visite guidate nelle sale antiche della Biblioteca Gambalunga, attività dedicate agli adolescenti, itinerari urbani dell’Insolito Tour, incontri e appuntamenti cinematografici.

Domenica 27 dicembre la Sala Ressi del Teatro Galli ospiterà la Festa degli Auguri – Danze ottocentesche in costumi d’epoca, un pomeriggio dedicato al ballo storico in un’atmosfera di festa e convivialità. Dalle ore 16 i danzatori in abiti d’epoca faranno rivivere valzer, quadriglie e altre danze della tradizione ottocentesca, concludendo l’incontro alle 18.30 con un aperitivo e lo scambio degli auguri. Il pubblico potrà assistere ai balli; per prendervi parte saranno invece richiesti l’abito d’epoca, la conoscenza delle figure standard e la prenotazione obbligatoria al numero 324 7982498.

Sempre il 27 dicembre alle ore 17.30 il Salottino del Palazzo del Fulgor ospiterà Rapsodia delle feste. Il cinema di Federico Fellini, un percorso tra celebrazioni, rituali collettivi e atmosfere festose nell’opera del Maestro. A guidare il pubblico nell’immaginario felliniano saranno Annamaria Gradara e l’Associazione cinematografica Dogville. Ingresso libero.

Il 7 gennaio, dalle 21.30, il Laboratorio Aperto ospiterà Art Jam, a cura della giovanissima JJ Juliette Dei, una serata dedicata alla libera espressione artistica, aperta anche a chi non ha competenze specifiche. Matite, pennarelli, acrilici e collage diventeranno strumenti di una creazione collettiva senza tema né programma prestabilito, in cui si lavora fianco a fianco e si condividono materiali, idee e conoscenze. L’incontro, aperto a un massimo di 30 partecipanti, si concluderà con un momento di condivisione dei lavori realizzati.

Anche le gallerie cittadine entreranno nella mappa della Settimana della cultura: Primo Piano prolungherà fino al 3 gennaio Mermaid Milk, mostra personale di Silvia Argiolas, accompagnandola con incontri e iniziative dedicate, mentre La Murà ospiterà dal 12 dicembre al 10 gennaio Ti scrivo da dove siamo stati di Antonietta Bellini. Augeo propone nel periodo delle feste la mostra ‘Dialogo tra antico e contemporaneo, lo spazio come forma’. Tre esposizioni diverse che allargano il programma agli spazi indipendenti della città.

L'opera lirica

Il nuovo anno si apre al Teatro Galli nel segno della grande opera. Il 1° gennaio alle ore 17.30 torna l’appuntamento con la lirica di Capodanno con il Nabucco di Giuseppe Verdi, dramma in quattro parti su libretto di Temistocle Solera, con repliche il 3 gennaio alle 17.30 e il 5 gennaio alle 20.30. La produzione, realizzata dal Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli APS con ArteScenica Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Rimini, avrà la regia di Alessandro Brachetti e la direzione di Stefano Giaroli alla guida dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane.

“Il Capodanno più lungo del mondo quest’anno entra in una dimensione nuova – dichiara il sindaco Jamil Sadegholvaad - Se in quindici anni ha contribuito ad affermare Rimini come una destinazione attrattiva anche d’inverno, oggi questa esperienza si rafforza e allo stesso tempo si innova attraverso un programma che tiene insieme la grande festa popolare, la tradizione e una proposta culturale di altissimo livello e diffusa, capace di parlare a pubblici diversi con il linguaggio della novità, della curiosità e della enorme varietà. Tutto questo è stata una scelta, anche di luoghi nuovi o in cui si torna, una sfida più che una scommessa, che abbiamo maturato e cominciato a strutturare già a inizio anno, confrontandoci con numerosi stakeholder. Così ha preso forma un calendario di eventi e di allestimenti distribuiti in tutta la città che ha pochi eguali in Italia, riconoscibile e attrattivo, all’altezza delle aspettative di chi sceglierà Rimini per salutare il nuovo anno”.

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“Il programma che presentiamo oggi – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Rimini Michele Lari – è frutto di un percorso costruito in questi anni attraverso il Piano strategico della cultura, il lavoro sugli spazi culturali e il confronto con le associazioni e le realtà creative del territorio. C’è sicuramente il grande nome dell’esibizione inedita di Alessandro Baricco in una sorta di ‘controc apodanno’ mai visto prima, ma quello che voglio sottolineare è come questa novità non sia maturata per caso. La Settimana della cultura porta quindi questo lungo lavoro sul presente e sul futuro culturale della città, delle sue ambizioni ed aspirazioni, dentro al programma del Capodanno, probabilmente l’occasione più complessa e sfidante per misurare l’intero sforzo. Musei, teatri, biblioteche e luoghi meno consueti, concerti, installazioni, la convivenza spalla a spalla tra il contemporaneo e il natalizio; tutto ciò prende ancora più forza dalla relazione con il patrimonio della città, con l’arte, il cinema, la musica e la performance. Un programma di alta qualità costruito anche grazie all’entusiasmo di un tavolo di lavoro che ha coinvolto numerose realtà locali che partecipano con la loro proposta attiva alla vita culturale di Rimini”.