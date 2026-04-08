"Capodanno e Notte Rosa fanno da traino per il turismo": Visit Romagna cita i dati e difende le proprie strategie

Il 21 giugno 2025 è il secondo giorno dell’anno, ad eccezione del cuore ferragostano del calendario, per numero di arrivi

Nel 2025 in Romagna si sono registrati 7.608.623 arrivi (+5,58% rispetto al 2024) e 31.596.260 presenze (+2,22%). Un risultato che, secondo Visit Romagna, "consolida il trend di crescita costante della destinazione, con un segno più rispetto anche alle presenze turistiche del 2019 ultimo anno precovid, che aveva chiuso con 30.857.717 pernottamenti a livello di destinazione turistica Romagna, con un anno caratterizzato da picchi significativi in corrispondenza dei grandi eventi di sistema e da una progressiva internazionalizzazione".

Il dettaglio per provenienza rivela la forza del mercato italiano, che con 5.831.054 turisti (+4,85% rispetto all’anno precedente) e 23.063.736 pernottamenti (+0,89%) rimane il pilastro della domanda. Ma è il mercato estero a registrare la performance più dinamica: 1.777.569 turisti stranieri (+8,03%) e ben 8.532.524 presenze internazionali (+5,99%), segnale, evidenzia Visit Romagna, "di un posizionamento sempre più solido della Romagna sulle mappe del turismo europeo".

Visit Romagna elogia i risultati della Notte Rosa: "Le giornate del 20 e 21 giugno registrano uno dei momenti di maggiore concentrazione di arrivi dell’anno, collocandosi tra i picchi più significativi al di fuori del periodo centrale estivo di agosto, contribuendo in modo decisivo all’allungamento della stagione".

Il 21 giugno 2025 è il secondo giorno dell’anno, ad eccezione del cuore ferragostano del calendario, per numero di arrivi: 86.660 turisti in una singola giornata, con 250.824 presenze. Anche il 20 giugno registra un picco significativo: 60.453 arrivi e 230.626 presenze. Nella stessa finestra temporale si inseriscono anche eventi di rilievo come l’Italian Global Series Festival (21-28 giugno, Rimini e Riccione), che rafforza ulteriormente le performance di fine giugno: il 28 giugno chiude il periodo festivaliero con 85.386 arrivi e 243.615 presenze. Anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini lascia un’impronta netta sui flussi: i due giorni del weekend di gara rappresentano i valori di punta di tutto il mese di settembre.

"Il 31 dicembre 2025 registra 56.704 presenze e mostra come il Capodanno in Romagna produca un effetto di attrazione rilevante nei giorni immediatamente precedenti l’evento, con flussi significativamente superiori al resto del mese di dicembre", sottolinea Visit Roamgna.

Il primato assoluto per numero di arrivi nel 2025 spetta al 31 maggio: 116.676 turisti in una sola giornata, con 227.948 presenze, una domenica del lungo weekend della Festa della Repubblica che conferma come "i ponti primaverili siano ormai un momento strategico per la destinazione. Sul fronte delle presenze, invece, il record va al 15 agosto con 309.259 pernottamenti, il giorno di Ferragosto che tradizionalmente concentra il massimo dell’affluenza balneare".

I quattro mesi estivi pesano in modo determinante sul bilancio annuale: 4.701.294 arrivi e 24.012.443 presenze, oltre il 76% del totale annuale dei pernottamenti. Luglio e agosto guidano la classifica mensile: agosto con 1.467.000 arrivi e 8.108.000 presenze, seguito da luglio con 1.313.000 arrivi e 7.321.000 presenze. Giugno, spinto dalla Notte Rosa supera quota 5,4 milioni di presenze.

Una delle tendenze più significative del 2025 è la crescita dei mesi cosiddetti spalla. Maggio raggiunge 861.000 arrivi e 2.215.000 presenze, trainato dal lungo ponte del 31 maggio–1° giugno. Aprile supera 593.000 arrivi e 1.535.000 presenze, con una variazione positiva rispetto al 2024. Anche ottobre (+15,53% negli arrivi, +10,55% nelle presenze) e dicembre (+17% negli arrivi, +10% nelle presenze) segnano performance eccellenti, confermando la progressiva destagionalizzazione della destinazione.

Con 8.532.524 pernottamenti internazionali (+5,99%), il 2025 segna un anno record per la componente estera della domanda. I dati per singolo mercato rivelano dinamiche differenziate:

La Germania si conferma primo mercato estero assoluto con 2.378.530 presenze (+4,78%) e 397.770 arrivi (+5,48%). Seguono la Svizzera e Liechtenstein con 826.212 presenze (+0,42%) e la Polonia con 587.491 presenze (+13,64%), mercato in forte accelerazione che si conferma tra i più dinamici dell’anno.

Crescite a doppia cifra anche per Romania (+17% di presenze), Ucraina (+17,06%), Regno Unito (+11,83%) e Repubblica Ceca (+6,26%). La Francia supera i 527.652 pernottamenti (+2,32%), mentre i Paesi Bassi raggiungono 331.856 presenze (+4,26%).

“Nel complesso – commenta il presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad – i dati definitivi del 2025 evidenziano una destinazione che non solo recupera, ma consolida i livelli pre-pandemici. Se nel 2024 i territori della destinazione turistica romagnola avevano complessivamente superato gli arrivi del 2019, nel 2025 per la prima volta anche le presenze turistiche superano quelle del 2019 con uno scarto positivo di 738.543 pernottamenti in più. La Romagna si evolve verso una destinazione sempre più riconoscibile in Europa e capace di distribuire i flussi nel tempo e di valorizzare in modo integrato eventi, territori e prodotti turistici".

"Guardando al futuro, il 2026 ci vede impegnati su più fronti. Riprende e si rinnova, dopo anni, il collegamento turistico costa-entroterra con A Spass, un segnale importante per valorizzare l’intera Romagna come sistema integrato. Per Rimini, con Routes a maggio e Velo City a giugno, la Romagna si conferma palcoscenico di eventi strategici con ricadute per tutto il territorio. E poi Ravenna, nuova capitale italiana del Mare: siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia la Romagna intera. Il weekend pasquale, che ci siamo da poco lasciati alle spalle con numeri incoraggianti, sono un’ottima partenza per i mesi che ci aspettano” , conclude Sadegholvaad.