Carabinieri, bando per 17 ufficiali del ruolo tecnico

Gli aspiranti potranno presentare domanda online

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi nelle seguenti specialità:

2 posti per la specialità medicina;

1 posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica;

2 posti per la specialità investigazioni scientifiche – chimica;

4 posti per la specialità telematica;

2 posti per la specialità genio;

3 posti per la specialità amministrazione e commissariato.

Sono inoltre previsti 3 posti riservati a Carabinieri già in servizio:

1 posto per la specialità telematica;

1 posto per la specialità genio;

1 posto per la specialità amministrazione e commissariato.

Gli aspiranti potranno presentare domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it, nella sezione concorsi, seguendo l’apposito iter. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.

Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, cittadini italiani in possesso di laurea magistrale nell’indirizzo di interesse e con età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando. I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso di formazione della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato su materie tecnico-professionali.