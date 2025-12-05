Carabinieri di Rimini, la visita del Generale Scandone: "Grazie per il vostro servizio"

Accolto dal Colonnello Rugge

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia-Romagna”, Generale di Brigata Enrico Scandone, ha fatto visita questa mattina, 5 dicembre, al Comando Provinciale di Rimini.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, il Generale ha incontrato, nella sede di via Dalla Chiesa, una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, insieme al personale dei Reparti Speciali, ai delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e ai membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale Scandone ha espresso la propria vicinanza ai Carabinieri impegnati quotidianamente nei servizi a favore della collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto e del rapporto di prossimità con la popolazione, elementi fondanti della missione dell’Arma. Ha inoltre invitato tutto il personale a operare con il massimo impegno e senso di responsabilità nel delicato compito di garantire sicurezza, esortando i colleghi più esperti a sostenere quelli più giovani, trasmettendo loro passione ed esperienza maturate negli anni di servizio. Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai militari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, pur in congedo, continuano a offrire un contributo prezioso alle comunità in cui operano.

Al termine, il Generale ha formulato gli auguri per le imminenti festività natalizie e ha espresso sincero apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati raggiunti e l’impegno quotidiano dell’Arma riminese.