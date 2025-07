Carattoni e Cevenini terzi all’Eurotrial, podi anche dal rally e pista

La Scuderia San Marino ha saputo farsi valere anche in questo fine settimana, raccogliendo buoni risultati in tutte le specialità

La Scuderia San Marino ha saputo farsi valere anche in questo fine settimana, raccogliendo buoni risultati in tutte le specialità a partire dal fuoristrada. In Finlandia la tappa dell’Eurotrial sorride a Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini che chiudono al terzo posto della categoria Pro-Modified.

Su pista, Paolo e Davide Meloni vanno a podio a Misano nell’appuntamento italiano del GT4 European Series. Per loro il terzo posto in Gara 1 e quarta posizione nella seconda manche. Rimanendo sempre in tema pista, non ha sfigurato a Le Mans Alessandro Pedini Amati che al Rotax International chiude al 48esimo posto su 100 partenti.

Infine il rally, a Viterbo al Rally delle Valli Ossolane l'equipaggio di Nicolò Ardizzone navigato da Valentina Pasini chiude al terzo posto di classe Rally4 e diciassettesimi assoluti. Al Rally Storico Campagnolo, Francesco Bartolini, alle note di Davide Biasolo, ha chiuso secondo di classe 4/J1/A 2000 e 28esimo assoluto.