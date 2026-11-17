Motori Carattoni e Cevenini vincono il titolo italiano Pro-modified

Super rimonta di Pedini Amati nella finale mondiale in Portogallo e podi tra velocità e rally

Il Grand Final del Campionato Rotax Max Challenge di kart a Portimao si è chiuso per Alessandro Pedini Amati con un 12° posto assoluto nella finale della categoria DD2 andata in scena sabato 14 novembre. Un piazzamento frutto di un’autentica rimonta con il sammarinese che partiva dalla 33ª posizione. Pedini Amati ha quindi recuperato 21 posizioni nella finale mondiale che ha visto la vittoria dello svedese Hannes Morin, seguito sul podio dal connazionale Vigor Hjorvard e l’austriaco Christian Baumgartner.

Soddisfazioni arrivato anche dal Campionato Italiano Trial 4x4 e in particolare dall’ultima tappa del calendario svolta a Massarosa: nella provincia di Lucca Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini si aggiudicano la vittoria e grazie a questo successo si laureano campioni italiani di categoria Pro-modified. Un risultato che premia una stagione ad alti livelli per l’equipaggio sammarinese.

Sul podio anche i rappresentanti della velocità, al Paul Ricard di Le Mans Mattia Drudi si rifà in Gara 2, dopo aver ottenuto il 15° posto nella prima manche, con il terzo gradino del podio. Debutto nell’Asian Le Mans Series per Giacomo Altoè con il team Defyne e la Lamborghini GT3 Temerario, il pilota italiano ha poetato a termine la gara con un 16° e 20° posto.

Infine il rally, nella finale del CRZ svolta al Rally Città di Lucca Giovanni Ciaccio ed Elisa Zanotti chiudono al secondo posto di classe R3 e salgono sul secondo gradino del podio anche nella classifica dedicata ai finalisti della Coppa Rally di Zona.

Valentina Pasini naviga al quinto posto di classe Rally 3 Manuel Dublanc mentre Luigi Sartori, alle note di Filippo Mattioli, è 5° di classe N2 tra i finalisti CRZ.