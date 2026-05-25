Caregiver Day 2026, nel Distretto di Riccione incontri e iniziative per valorizzare il ruolo della cura

Dal 26 maggio al 9 giugno un calendario diffuso tra Riccione e i comuni del territorio tra eventi, testimonianze e momenti di sensibilizzazione dedicati ai caregiver familiari

Proseguono le iniziative dedicate al sostegno e alla valorizzazione della figura del caregiver familiare promosse dal Distretto di Riccione In occasione dell’edizione 2026 del Caregiver Day. Le attività, realizzate dai Comuni del territorio, dagli Enti del Terzo Settore e dall’Azienda USL della Romagna, in collaborazione con la comunità locale, nascono con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul valore sociale, umano e relazionale di chi quotidianamente si prende cura degli altri.

Con la legge regionale 2/2014 ‘Norme per il riconoscimento e il sostegno del Caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)’ la Regione Emilia-Romagna ha inteso valorizzare la figura del Caregiver, in sintonia con le esigenze della persona cara accudita. La cura familiare e la solidarietà sono considerati beni sociali da riconoscere e promuovere nell’ambito della comunità e delle politiche di welfare al fine di arginare senso di solitudine e abbandono.

La Giornata del Caregiver familiare, dunque, riconosce e valorizza chi, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza o con necessità di ausilio per lunga durata.

Il programma prevede incontri, eventi e momenti esperienziali pensati per favorire il confronto, rafforzare il senso di comunità e promuovere una cultura della cura capace di valorizzare le differenze, le esperienze e le risorse di ciascuno. Tutti gli eventi vedranno la partecipazione di alcuni operatori del Servizio Sociale Territoriale, che forniranno informazioni sui servizi disponibili.

Ecco le prossime iniziative in calendario nel territorio del Distretto di Riccione:

· Riccione – martedì 26 maggio ore 16, Palazzo del Turismo (Piazzale Ceccarini 11): Pomeriggio di sensibilizzazione sull'importante lavoro di cura dei caregiver. Numerose realtà del territorio daranno informazioni e accoglienza, coinvolgendo i partecipanti (adulti e bambini) con giochi in legno a cura del Ludobus Scombussolo, laboratori creativi, letture di poesie, piccola merenda, ecc. Alle 15:30, dal Parco Olivetani in viale Massa 26, partirà una camminata sociale lunga 5 km organizzata da Alzheimer Rimini. Per informazioni Dott.ssa Manuela Boschetti 338 4507490.

· Cattolica – giovedì 28 maggio ore 17, Bottega del Parco della Pace (via Francesca da Rimini): Incontro sul tema "Durante e Dopo di Noi”. Strumenti giuridici a protezione del progetto personalizzato delle persone con Disabilità.

· Riccione – venerdì 29 maggio ore 16, Casa Residenza Anziani Pullè (viale Toscana 62): I cambiamenti relazionali con la persona affetta da deterioramento cognitivo. Relatrice Dott.ssa Manuela Boschetti. L'evento è riservato esclusivamente agli ospiti, ai familiari/caregiver e agli operatori del Polo Pullè.

· San Giovanni in Marignano - venerdì 29 maggio ore 17.30, Casa della Cultura (piazza Silvagni 24): ‘Uno sguardo sui servizi’. Incontro pubblico di condivisione di testimonianze, orientamento ai servizi e opportunità per il caregiver.

· Morciano di Romagna - sabato 30 maggio ore 10.30, Il Cerchio (via Colombari 68F): presentazione del fumetto “I sogni di Park” di e con l'autore Mauro Mogliani. Quando la malattia diventa un bambino che sogna - testimonianza illustrata sul vivere il Parkinson e sul valore della relazione di cura. A seguire, dialogo aperto con caregiver, familiari e cittadini.

· San Giovanni in Marignano - martedì 9 giugno ore 16.30, Casa Residenza Anziani (via Montalbano 165): La Ruota Comunitaria. Uno spazio d’ascolto e condivisione per affrontare le fatiche di essere caregiver, un luogo accogliente e rispettoso dove trovare insieme nuove possibili strategie ispirato alla Ruota Comunitaria di Berreto.