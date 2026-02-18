Carenza di autisti di autobus, la risposta è "Scuderia": formazione interna e sostegno ai costi delle patenti

Progetto Scuderia, sprint finale per i futuri autisti di Start Romagna

Un po’ come le simulazioni del test di Medicina, un po’ come quelle sessioni di ripetizione che precedono un esame importante. Con questo spirito, nel bacino di Rimini sono partite le prove generali per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente, il titolo professionale indispensabile per trasportare passeggeri, organizzate da Start Romagna nell’ambito del progetto Scuderia. Un banco di prova prima della tappa decisiva, nonché un momento strutturato di aiuto allo studio e accompagnamento verso il test finale.

Per tre giorni, fino ad oggi, i candidati si sono confrontati con le 70 domande del quiz, una simulazione a tutti gli effetti, per verificare la preparazione e la conoscenza acquisita. Una sorta di “alpha test” interno prima del debutto ufficiale: un passaggio aggiuntivo voluto dall’azienda per far arrivare i futuri autisti e le future autiste all’esame con maggiore sicurezza.

È lo sprint finale di un percorso costruito passo dopo passo: prima la formazione, poi la patente D, quindi l’ingresso in azienda come collaboratori di esercizio alla guida dei bus “a vuoto”, per fare esperienza e conoscere le linee. Infine, la Carta di Qualificazione del Conducente, l’ultimo tassello che consente di passare dal mezzo senza passeggeri al servizio con le persone a bordo.

Queste ripetizioni di aiuto all’esame rappresentano una novità di Scuderia Start, il progetto con cui Start Romagna forma nuovi conducenti e li sostiene anche nei costi delle patenti professionali, spesso una barriera di accesso alla professione. Un modo, spiegano dall’azienda, per non lasciare soli i candidati proprio nell’ultimo miglio verso l’ingresso in servizio.

Scuderia Start, il progetto all’avanguardia per formare autisti

Scuderia è un progetto che Start Romagna promuove ogni anno nei diversi bacini territoriali in cui opera, per rispondere alla crescente carenza di autisti che interessa il settore a livello nazionale e internazionale.

Si tratta di un’iniziativa all’avanguardia nel panorama del trasporto pubblico. Un modello strutturato di reclutamento e formazione che permette all’azienda di costruire internamente le competenze necessarie e, allo stesso tempo, offre ai partecipanti un percorso verso un’occupazione stabile.

Il progetto è rivolto sia a lavoratori sia a persone disoccupate e accompagna passo dopo passo fino al volante, con l’obiettivo finale di un contratto a tempo indeterminato con Start Romagna.