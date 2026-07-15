Carpegna celebra il Prosciutto DOP: quattro giorni di sapori, musica, tradizioni e territorio

Dal 16 al 19 luglio torna la Festa del Prosciutto di Carpegna DOP con degustazioni, escursioni, spettacoli, laboratori e grandi eventi per tutte le età

Dal 16 al 19 luglio Carpegna torna ad essere la capitale del gusto con la 21ª edizione della Festa del Prosciutto di Carpegna DOP, appuntamento organizzato dalla Pro Loco che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel cuore del Montefeltro. Quattro giorni dedicati alle eccellenze del territorio, con un ricco calendario di degustazioni, incontri culturali, visite guidate, attività all'aria aperta, laboratori, musica dal vivo e spettacoli pensati per coinvolgere grandi e piccoli.

Giovedì 16 luglio: il Prosciutto DOP incontra i grandi vini marchigiani

L'inaugurazione della manifestazione è affidata a "Tesori a Palazzo", un esclusivo percorso di degustazione che abbina il Prosciutto di Carpegna DOP ad alcune delle migliori etichette marchigiane. Un viaggio tra sapori e tradizioni che apre ufficialmente la festa all'insegna della qualità e della valorizzazione delle produzioni locali.

Venerdì 17 luglio: nutrizione, gastronomia e musica

Il programma entra nel vivo dal tardo pomeriggio con l'apertura della cantina Carpe Diem, accompagnata da musica dal vivo. Spazio anche all'approfondimento con il Premio Amilcare Mariotti e il talk show dedicato al tema "Il Carpegna DOP: il valore della nutrizione sportiva", durante il quale esperti e professionisti analizzeranno le caratteristiche nutrizionali del celebre prosciutto. La serata proseguirà con l'apertura degli stand enogastronomici, un dj set, uno spettacolo di Zumba, il concerto dei Moka Club e un secondo dj set per concludere la giornata.

Sabato 18 luglio: il cuore della festa

Sabato rappresenta il momento più intenso della manifestazione. La giornata si aprirà con i mercatini dell'artigianato artistico e handmade e con un'escursione guidata alla scoperta dei borghi e della storia di Carpegna insieme al professor Simone Paci. Per tutta la giornata saranno attive le visite guidate al prosciuttificio, con degustazione finale del Prosciutto di Carpegna DOP, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino le fasi di lavorazione di una delle eccellenze gastronomiche marchigiane. Il programma comprende inoltre laboratori dedicati all'antica stampa, giochi tradizionali in legno, spettacoli di giocoleria, un torneo di calcio, attività per bambini e truccabimbi. Dal pomeriggio aprirà il Giardino delle Eccellenze, spazio dedicato alle degustazioni accompagnate dalla musica in vinile. In serata torneranno protagonisti la cantina Carpe Diem, gli stand gastronomici, l'orchestra Quelli del sabato sera e il dj set finale.

Domenica 19 luglio: natura, benessere e gran finale

L'ultima giornata prenderà il via con mercatini, visite al prosciuttificio, un'escursione in e-bike organizzata da Carpegna Experience, la tradizionale Motoprosciuttata e una sessione di allenamento all'aperto nel Parco delle Querce. Non mancheranno i laboratori dedicati all'arte del taglio del prosciutto, alla lavorazione della lana di alpaca, alle attività dell'Antica Stamperia e ai numerosi intrattenimenti per bambini. Nel pomeriggio sarà protagonista il celebre Paninone lungo oltre 165 metri, accompagnato dalla diretta di Radio Bruno e dalle degustazioni nel Giardino delle Eccellenze. La manifestazione si concluderà con gli stand gastronomici, il concerto dell'orchestra Lisa Bertani e uno spettacolare show finale con giochi di fuoco, effetti luminosi e l'esibizione del contorsionista Artharex, pensato per salutare il pubblico con un grande evento conclusivo.

Un appuntamento che racconta il Montefeltro

La Festa del Prosciutto di Carpegna DOP si conferma uno degli appuntamenti estivi più attesi delle Marche. Un evento che va oltre la semplice degustazione e che, attraverso gastronomia, cultura, tradizioni, sport e musica, racconta l'identità autentica del Montefeltro e valorizza uno dei suoi prodotti più rappresentativi.