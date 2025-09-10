Carpegna si colora di rosa: torna la camminata solidale per la prevenzione del tumore al seno

Quarta edizione per l'appuntamento di fine estate

Carpegna tornerà a tingersi di rosa sabato 13 settembre con l’appuntamento di fine estate che unisce solidarietà, prevenzione e divertimento.

Ritorna infatti anche quest’anno il secondo sabato di settembre "Carpegna in Rosa", la camminata di beneficenza per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno organizzata da Carpegna Experience, Associazione Andromeda Montefeltro APS e Morinat, in collaborazione con Avis Alto Montefeltro e con il patrocinio del Comune di Carpegna e dell’Unione Montana del Montefeltro.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, nelle tre edizioni precedenti ha raccolto oltre 15.000 euro che sono stati utilizzati, tra le altre cose, per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la diagnosi precoce, per l’organizzazione di incontri e iniziative finalizzate alla prevenzione e la gestione di uno sportello d’ascolto per tutte le donne.

Il momento centrale della giornata sarà appunto la passeggiata, che quest’anno si snoderà tra i suggestivi borghi di Carpegna, con la marea rosa a colorare le vie del paese prima del rientro ai piedi del Palazzo dei Principi dove partirà la festa con apericena e musica fino a tarda notte con DJ set.

«Siamo felici e onorati di continuare questa collaborazione che ormai è diventata una vera e propria amicizia con le ragazze di Andromeda Montefeltro – sottolinea Luca Salucci, presidente di Carpegna Experience –. Voglio inoltre, a nome degli organizzatori, ringraziare le tante attività commerciali locali il cui contributo è stato determinante per poter coprire la quasi totalità dei costi organizzativi e poter devolvere il ricavato in beneficenza».

Entusiasta anche Simonetta Ventura, presidente di Andromeda Montefeltro APS: «Siamo orgogliosi del percorso intrapreso con "Carpegna in Rosa". È un’iniziativa che quattro anni fa è nata quasi come una scommessa e che oggi richiama nel cuore del Montefeltro centinaia di persone da tutta la provincia e non solo. Questo evento sostanzialmente inaugura la nostra stagione ricca di iniziative e progetti dedicati all’obiettivo principale di Andromeda Montefeltro: la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno».

"Carpegna in Rosa" non è solo una passeggiata, non è solo una festa, ma è una bellissima occasione per poter dare ognuno il proprio contributo ad una nobile causa. In fondo, come dice lo slogan di Andromeda Montefeltro e della manifestazione, “insieme, più forti”.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 13 settembre a Carpegna in piazza Conti, a partire dalle 15.30, per colorare di rosa il cuore del Montefeltro.

Info e iscrizioni su www.carpegnaexperience.it, sulle pagine Facebook e Instagram Carpegna in Rosa o su Whatsapp al 320 1165390