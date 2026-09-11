Cartoon Club & RiminiComix, il fumetto continua oltre il festival

Un fine settimana tra mostre, disegni dal vivo e incontri: a Verucchio San Francesco e Sant’Antonio raccontati attraverso i fumetti, mentre a Rimini spazio alle storie di mare, migrazioni e speranze

Mostre, fumetti, disegni dal vivo e incontri: Cartoon Club & RiminiComix continua il suo viaggio oltre i giorni del festival con un fine settimana dedicato alle nuvole parlanti e alle storie che il fumetto sa raccontare, attraverso epoche, culture e temi diversi.

A Verucchio, in occasione della Festa di Santa Croce, e la tradizionalissima, suggestiva a partecipata Fira di Quatorg, fino a domenica 13 settembre la centralissima Sala Magnani di piazza Malatesta ospita, a ingresso libero, “Il segno di Francesco. 800 anni dal transito del Santo d’Assisi nei fumetti”.

La mostra propone un originale percorso attraverso le rappresentazioni a fumetti di San Francesco, dalla produzione italiana del dopoguerra fino agli autori contemporanei, mettendo in dialogo tavole e linguaggi molto diversi: da Dino Battaglia a John Buscema, da Altan a Gianni De Luca, da Giorgio Trevisan a Luca Salvagno, fino alle generazioni più recenti. Un racconto per immagini che restituisce il Santo di Assisi attraverso la storia, la leggenda e la sua straordinaria capacità di comunicare, mostrando come la figura di Francesco abbia continuato a ispirare artisti e lettori anche molto lontano dal linguaggio religioso tradizionale.

Accanto alla mostra è allestita una ricca selezione di albi a fumetti provenienti da diversi Paesi, dedicati al Santo Poverello e alla sua figura.

La mostra si arricchisce inoltre di una piccola appendice dedicata a un altro grande protagonista della tradizione francescana: Sant’Antonio, nell’ottavo centenario del suo passaggio a Rimini. Il titolo è “Il santo dei Miracoli. Antonio a fumetti”, un omaggio che amplia lo sguardo sul rapporto tra fumetto, spiritualità e divulgazione della storia dei grandi santi.

E domenica 13 settembre, dal pomeriggio, la Sala Magnani ospiterà anche Sergio Algozzino, uno dei protagonisti del fumetto italiano contemporaneo, autore e disegnatore per testate e personaggi come Tex, Dylan Dog, Disney e Linus. Algozzino realizzerà disegni dal vivo gratuiti, presenterà alcuni dei suoi materiali e originali, anche disponibili per il pubblico, e racconterà il proprio percorso artistico.

Sempre domenica 13 settembre, in occasione della Festa delle Comunità San Lorenzo in Correggiano e San Salvatore, Cartoon Club & RiminiComix propone una selezione di “Arrivano dal mare. Storie a fumetti di viaggi e speranze, migranti e pescatori”, la grande esposizione dedicata al rapporto tra fumetto e mare.

Un tema vastissimo, capace di attraversare avventura e immaginazione ma anche la realtà contemporanea: il mare come luogo di esplorazione e di libertà, di sfide e di incontri, ma anche come confine, viaggio e speranza per chi è costretto a lasciare la propria terra. Tra pirati, pescatori, avventurieri, mostri marini e supereroi, la mostra dedica infatti una particolare attenzione alle storie dei migranti e dei popoli in fuga, dimostrando ancora una volta la capacità del fumetto di confrontarsi con la contemporaneità e di trasformare temi complessi in immagini, emozioni e narrazioni.

"Cartoon Club & RiminiComix non è soltanto un festival concentrato nei giorni della manifestazione, ma un progetto culturale che continua a portare il fumetto nei luoghi e tra le persone. Queste iniziative rappresentano bene la nostra idea: utilizzare il linguaggio del fumetto per raccontare la storia, la spiritualità, l'avventura, ma anche temi profondamente attuali come quello delle migrazioni. E farlo sempre attraverso il piacere di incontrarsi, guardare le tavole, parlare con gli autori e scoprire nuove storie", sottolinea Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival.

Un fine settimana, dunque, con tre esposizioni e un incontro con un autore, nel quale Cartoon Club & RiminiComix conferma la propria vocazione a fare del fumetto uno strumento di cultura, memoria, confronto e partecipazione.