Casa Cerri, il 30 novembre al via i lavori: ospiterà famiglie in difficoltà

L’investimento complessivo ammonta a 2,12 milioni di euro

Nuovo passo per la rigenerazione e rinascita di Casa Cerri. La Giunta comunale ha infatti appena approvato il progetto esecutivo di riqualificazione dello storico edificio di Cattolica. Lo step successivo sarà la predisposizione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto e entro il 30 novembre partiranno i lavori, così come previsto dagli obblighi del finanziamento regionale.

“Si sta avverando passo dopo passo uno dei sogni della nostra città - spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore Alessandro Uguccioni – Il nostro ufficio dei lavori pubblici procede spedito nel cammino di recupero strutturale e architettonico di Casa Cerri, coniugando insieme il rispetto del suo valore storico-testimoniale e la sua rifunzionalizzazione sociale attraverso la trasformazione in un centro polifunzionale a servizio della comunità. Una parte dell’immobile sarà destinato a persone in stato di fragilità e l’altra alle associazioni e comitati. Casa Cerri tornerà a illuminarsi e sarà un luogo della città e dei cittadini”.

Il progetto prevede il mantenimento dei muri storici che continueranno a custodire la memoria del passato agricolo di Cattolica. Sarà ricostruita anche l’antica “capanna” a fianco dell’edificio che venne abbattuta ma di cui ci sono ancora le tracce. Internamente l’immobile sarà diviso in due parti. Al piano terra, una parte, suddivisa in due vani, sarà riservata alla Casa delle Associazioni e sarà costituita da una sala polivalente, ufficio e servizio igienico e un’aula multifunzionale. L’altra parte, sempre a piano terra, prevede la realizzazione di una cucina, sala da pranzo, soggiorno, servizio igienico. Al piano superiore, saranno ricavate 4 camere doppie, ciascuna col proprio bagno, pensate per ospitare 4 gruppi famigliari per un totale di 8 persone. A completare il piano, i 2mila metri quadrati di giardino che circondano l’edificio dove si potranno organizzare eventi e attività a cielo aperto per piccoli e adulti. Saranno ricavati inoltre 5 posti auto laterali. Costo totale del progetto di rigenerazione: 2.120.670 euro, di cui 1.246.670 euro derivanti dal contributo regionale erogato dalla Regione Emilia Romagna che ha approvato e finanziato interamente il progetto presentato dall’Amministrazione di Cattolica. La quota restante viene coperta con risorse comunali, di cui 260.619 euro dall’eredità Nastro, 500mila euro da mutuo e 113.381 dall’avanzo libero di bilancio.