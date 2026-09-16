Case della comunità, FdI chiede chiarezza: “Quante sono pienamente operative nel Riminese?”

Nicola Marcello chiede i numeri alla Regione

“La Regione faccia chiarezza sull'effettiva operatività delle Case della comunità in Emilia-Romagna: dotazione di personale, servizi attivi, raccordo con le aggregazioni funzionali territoriali e integrazione della rete di prossimità”. La richiesta arriva, con un’interrogazione alla Giunta, da Nicola Marcello (Fratelli d’Italia).

“Le Case della comunità - spiega il consigliere - sono considerate il principale punto di accesso e di presa in carico dei cittadini in un’ottica di sanità di prossimità”. E rimarca: “I dati aggiornati al 31 dicembre 2025 restituiscono un quadro ancora distante dagli obiettivi fissati: delle 1.715 Case della comunità previste in Italia, soltanto 781 (pari al 45%) disponevano di almeno un servizio attivo”. Quindi, prosegue: “In Emilia-Romagna risultano 15 strutture operative”. Evidenzia, poi, il politico: “A rallentare l’avvio dell’attività nelle strutture concorre anche la nota carenza di personale sanitario (in particolare nelle aree periferiche della regione), a partire dai medici, che affonda le radici nelle scelte di programmazione compiute negli anni passati - dal numero chiuso di accesso alla facoltà di medicina alla insufficiente dotazione di borse di specializzazione - e che soltanto oggi trova un percorso di progressivo riallineamento”. Infine, conclude: “La sfida non si misura più sul numero di strutture inaugurate ma sulla loro concreta capacità di funzionare: con quali orari, con quali servizi e con quale presenza stabile di medici, infermieri e altri operatori”.

Nicola Marcello chiede quante siano, a oggi, le Case della comunità pienamente operative in regione, a partire dall’area di competenza dell’Ausl Romagna. Richiede i numeri dei medici e degli altri sanitari attivi in queste strutture, in particolare nel riminese. Infine, vuole capire, nello specifico, quale sia lo stato delle Case della comunità ancora in costruzione nella provincia di Rimini, con indicazione dei costi già sostenuti e programmati e dei tempi previsti per la consegna e l’apertura.