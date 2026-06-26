Case popolari, Montescudo Monte Colombo acquista nuovi alloggi. Ne ricaverà altri dall'ex scuola elementare
In merito è stata avanzata richiesta alla Regione Emilia Romagna
Il Comune di Montescudo Monte Colombo ha acquistato la proprietà di un appartamento situato in via Ca’ Mini 157, a Monte Colombo.
L’immobile fa parte di un condominio di edilizia popolare costruito nel 1955, composto complessivamente da quattro alloggi, di cui due erano già di proprietà comunale.
L’acquisto è avvenuto mantenendo il diritto di abitazione vitalizio a favore di uno dei venditori.
L’operazione è stata finanziata utilizzando parte dei 94mila euro ricavati dalla vendita, avvenuta nel 2024, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica situato in via Unrra, a Montescudo.
La quota restante della somma sarà invece destinata dal Comune ai lavori di consolidamento, sistemazione del tetto e imbiancatura dell’immobile acquisito, limitatamente alla parte relativa ai tre alloggi che risultano ora di proprietà pubblica.
Con questa acquisizione, il patrimonio Erp comunale sale a 31 alloggi. Non è finita: l'amministrazione comunale ha avanzato richiesta in Regione per trasformare l'ex scuola elementare Bologna di Osteria Nuova in altri alloggi di edilizia popolare.