Casello autostrada a Rimini Fiera, Legacoop "bacchetta" Marcello: "Sua posizione genera confusione"

Il consigliere Marcello ha proposto collocazione alternativa a Spadarolo, critiche di Legacoop

Anche Legacoop interviene nel dibattito riguardante il terzo casello dell'autostrada A-14, al servizio di Rimini Fiera, sottolineando quanto il territorio necessiti di infrastrutture moderne e funzionali allo sviluppo economico. Al centro dell'intervento dell'associazione, l'ipotesi ventilata dal consigliere regionale Marcello di realizzare l'infrastruttura a Spadarolo e non, come previsto, a San Martino in Riparotta. "I numeri di presenze, il riempimento alberghiero e le ricadute economiche sull’intero territorio, confermano ancora una volta il valore strategico del sistema fieristico riminese come piattaforma internazionale. In questo quadro, sorprende la proposta avanzata dal consigliere regionale Nicola Marcello, che sposta il baricentro del progetto verso un’ipotesi alternativa, non condivisa con il percorso istituzionale fin qui costruito insieme a tutte le forze politiche e, peraltro, basata su uno studio di parte. Una posizione che rischia di generare confusione, rallentare ulteriormente l’iter e indebolire la credibilità del territorio nei confronti degli interlocutori nazionali", evidenzia Legacoop.

Il consiglio comunale di Rimini ha infatti votato in modo unanime per posizionare il casello nella zona di San Martino in Riparotta ed è stato avviato il confronto con il Ministero delle Infrastrutture. "Servono coerenza e senso di responsabilità", è il monito di Legacoop, niente ripensamenti e svolte improvvise. "Già nei mesi scorsi - chiosa Legacoop - avevamo sostenuto la richiesta avanzata da Comune di Rimini e Ieg al Ministero per accelerare l’iter dell’opera. Il nuovo casello in prossimità di Rimini Fiera è inoltre uno degli interventi assolutamente prioritari individuati e condivisi nel Patto per le infrastrutture promosso dalla nostra associazione, coinvolgendo il mondo delle imprese di tutta la Romagna".