Caserma di Riccione, Paolini (Fdi):"Pronti a dare il nostro contributo"

Le dichiarazioni dopo l'incontro con la sindaca di Riccione

Il Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Riccione, Stefano Paolini, interviene sulla situazione della caserma dei Carabinieri sottolineando l’importanza di un confronto istituzionale serio e condiviso sul tema della sicurezza.

Le dichiarazioni

Lunedì pomeriggio ho incontrato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, per un confronto istituzionale, sereno e costruttivo sulla situazione della caserma dei Carabinieri di Riccione, un tema centrale per la sicurezza della città e per le condizioni di lavoro delle forze dell’ordine.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e con l’obiettivo condiviso di tutelare l’interesse comune. Nel corso del confronto ho acquisito un dossier dettagliato che, tramite le nostre parlamentari del territorio, porterò a Roma affinché le istanze sulla caserma possano essere valutate a livello nazionale e trovare risposte concrete.

Pur ricoprendo a Riccione il ruolo di consigliere comunale di minoranza, a livello nazionale faccio parte della maggioranza di governo: una condizione che mi consente di svolgere un ruolo di collegamento istituzionale e di portare direttamente a Roma le esigenze del nostro territorio. Cosa più difficile, invece, per chi nella capitale non ha referenti governativi come succede per il centrosinistra locale.

La sicurezza è un tema che deve unire e non dividere. Ed è questo il senso del confronto che ritengo importante e costruttivo per la nostra città. Saremo vigili ed osservatori attenti affinché tutto il percorso si concluda presto e bene. Episodi recenti, come quello in cui un militare della Guardia di Finanza è stato colpito alla schiena, dimostrano quanto sia fondamentale investire su strutture adeguate, presidi efficienti e maggiore tutela per chi ogni giorno garantisce legalità e sicurezza.

Il mio impegno è quello di lavorare in modo propositivo e costruttivo per Riccione collaborando con l’amministrazione comunale e con le istituzioni nazionali affinché la città possa ottenere attenzione, risposte e soluzioni concrete. Riccione viene prima di tutto aldilà dei ruoli e delle appartenenze politiche.