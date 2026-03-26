Caserma di Riccione, sindacato annuncia: "Chiederemo spostamento dei Carabinieri a Misano"

Lo spiega il segretario di Unarma, Antonio Nicolosi

Sul tema della caserma dei Carabinieri di Riccione, nuovo intervento del segretario generale del sindacato Unarma, Antonio Nicolosi. "Non è più tempo di attese né di soluzioni di tampone - rileva - in quanto la situazione della caserma è sotto gli occhi di tutti e non consente ulteriori rinvii".

Unarma chiederà il trasferimento del personale alla compagnia di Misano Adriatico, "avviando contestualmente tutte le interlocuzioni necessarie con le Istituzioni competenti".

"Si tratta di una proposta seria e responsabile, che nasce dall’esigenza prioritaria di tutelare il personale, oggi costretto a operare in condizioni non adeguate, e di garantire ai cittadini un servizio efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio. Continueremo a confrontarci in ogni sede istituzionale affinché si arrivi rapidamente a una soluzione concreta, senza ulteriori perdite di tempo" chiosa Nicolosi.