Casi di conti correnti svuotati dai "pos pirata": Croatti chiede al Governo misure urgenti

"Servono misure di implementazione della sicurezza capaci di inibire transazioni anomale effettuate da terminali non certificati o manomessi"

Marco Croatti, senatore riminese del Movimento 5 Stelle, esprime preoccupazione per il diffondersi, anche in Italia, dei "pos pirata", un macchinario che, come un post, riesce a sfruttare la tecnologia contactless per portare via soldi dai conti correnti delle persone, senza codice Pin, semplicemente avvicinando il dispositivo alle borse o alle tasche delle vittime, quindi alle carte di credito e ai bancomat, in luoghi particolarmente affollati. Per Croatti si tratta di "una nuova e inquietante frontiera della criminalità informatica e finanziaria".

"La facilità con cui tali dispositivi possono essere reperiti sul mercato, unita alla possibilità di modificarne il software tramite App non ufficiali per eludere le soglie di sicurezza bancaria, espone milioni di utenti a furti invisibili e difficilmente tracciabili nell'immediato", commenta Croatti, che ha interrogato i ministri dell'interno e dell'economia affinché adottino "urgenti iniziative di monitoraggio e contrasto del fenomeno".

"Servono - osserva Croatti - misure di implementazione della sicurezza capaci di inibire transazioni anomale effettuate da terminali non certificati o manomessi ed è altresì necessario promuovere una campagna informativa istituzionale volta a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all'uso della carta fisica e sui vantaggi in termini di sicurezza offerti dai pagamenti digitali tramite dispositivi mobili, che richiedono l'autenticazione biometrica per ogni transazione, rendendo inefficace l'azione dei suddetti Pos Pirata".

"Governo e sistema bancario devono intervenire con urgenza: la sicurezza dei sistemi di pagamento elettronici deve rappresentare un pilastro fondamentale per la transizione digitale del Paese e per la tutela del risparmio dei cittadini, oltre che per l'immagine internazionale dell'Italia come destinazione turistica sicura", chiosa Croatti.