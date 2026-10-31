La replica Caso dell'agente di Polizia Locale, Simone Mazzi respinge le ricostruzioni: "Mai riportato condanne penali"

Il consigliere comunale di Montefiore Conca e dell'Unione Valconca lamenta la lesione della propria reputazione

In merito all'articolo "Uso i pc di servizio per spiare fascioli a suo carico: licenziato agente di Polizia Locale a Rimini", riceviamo e pubblichiamo da Simone Mazzi, consigliere comunale di Montefiore Conca e dell'Unione Valconca, quanto segue.

ll sottoscritto Simone Mazzi, nella sua qualità di privato cittadino, padre di famiglia, Consigliere Comunale di Montefiore Conca e dell'Unione della Valconca, intende smentire categoricamente quanto riferito nell’articolo. Il pezzo in questione contiene ricostruzioni e notizie non veritiere che ledono gravemente la mia onorabilità e reputazione. Tali falsità travisano la realtà dei fatti e offrono una narrazione fuorviante all'opinione pubblica.

Tengo a precisare con la massima fermezza di non aver riportato alcun tipo di condanna penale. Il mio certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale parla chiaro. Far passare messaggi ambigui o distorti è inaccettabile. Esprimo profonda indignazione per le modalità con cui è stata trattata la vicenda, senza alcun rispetto per la mia sfera privata e familiare. La pubblicazione di un articolo di tale tenore, ha esposto indebitamente la mia famiglia e la mia persona e non ha tutelato in alcun modo la serenità di mio figlio minorenne, in aperta violazione dei principi fondamentali di rispetto della persona e della tutela dei minori. Rendo noto di aver già conferito formale mandato all'Avv. Francesco Minutillo per curare ogni aspetto di natura penale e giudiziaria a tutela della mia persona e dei miei familiari.