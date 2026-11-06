Terremoto nella Polizia locale Caso Falchi, il comandante Andrea Rossi rinuncia all'incarico

Il dirigente ha comunicato le dimissioni dal 9 novembre. La decisione, spiega, "per garantire serenità al Comune, al Corpo e agli inquirenti dopo i fatti che hanno coinvolto alcuni agenti"

Andrea Rossi rinuncia all’incarico di dirigente del settore Polizia locale di Rimini. Il comandante ha comunicato formalmente la decisione, che avrà effetto dal 9 novembre 2026, in una fase delicata per il Corpo, segnata dall’inchiesta sul cosiddetto caso Falchi, che nelle ultime settimane ha coinvolto diversi operatori della Municipale.

Al centro dell’indagine ci sono otto agenti del Nucleo Falchi, il gruppo della Polizia locale impegnato nei controlli sul territorio. L’inchiesta, avviata nel 2025 dopo la denuncia di un cittadino fermato di notte da alcuni agenti in borghese, riguarda presunte irregolarità nelle modalità dell’intervento e nella successiva ricostruzione dei fatti. Tra le ipotesi di reato contestate figurano falso ideologico e materiale, lesioni, calunnia e violenza privata. Due agenti sono inoltre indagati per favoreggiamento. Per alcuni degli operatori sono state disposte misure interdittive. Si tratta di contestazioni ancora al vaglio della magistratura e sulle quali dovranno fare chiarezza le indagini.

La scelta di Rossi, spiega lo stesso comandante, è volontaria ed è legata alla volontà di "garantire in questa delicata fase la massima serenità possibile"al lavoro del Comune, degli appartenenti alla Polizia locale e degli inquirenti". Una decisione che arriva dunque mentre l’inchiesta è ancora in corso e la vicenda continua ad avere ricadute anche sul piano mediatico. L’amministrazione comunale ha ringraziato Rossi per il "prezioso, generoso e costante impegno" prestato al servizio della città e della comunità locale. Palazzo Garampi auspica che le indagini facciano rapidamente piena luce sui fatti contestati, anche a tutela dell’onorabilità del Corpo e del Comune di Rimini.

Dal 9 novembre la guida del Settore Polizia locale sarà affidata ad interim al dottor Fabio Mazzotti.