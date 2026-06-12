Caso Paganelli, via del Ciclamino prova a voltare pagina dopo anni sotto i riflettori

Dopo l’assoluzione dell’imputato, tra i residenti prevalgono il desiderio di tranquillità e la speranza che si arrivi alla verità sull’omicidio

Dopo l’assoluzione dell’unico imputato per l’omicidio avvenuto nell’ottobre 2023 in via del Ciclamino, nel quartiere è tornata una relativa tranquillità. I residenti raccontano al Resto del Carlino di aver vissuto anni difficili, con la presenza costante di forze dell’ordine, media e curiosi, e oggi sperano di poter finalmente lasciarsi alle spalle quel periodo.

Alcuni abitanti lamentano difficoltà anche nella vendita delle proprie abitazioni, mentre altri faticano ad accettare il fatto che il delitto sia ancora privo di un responsabile accertato.

Tra i vicini prevale comunque il desiderio che venga fatta piena luce sul caso, senza accuse o giudizi affrettati e soprattutto la volontà di recuperare serenità e privacy dopo anni trascorsi sotto i riflettori.