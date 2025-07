Caso Pierina, Dassilva non presente in aula: udienza preliminare aggiornata a domani

I figli dell'anziana parte civile, no ad un'associazione

L'udienza preliminare per Louis Dassilva è stata aggiornata a domani, quando il gup Raffaele Deflorio deciderà sulle eccezioni presentate dalla difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Il senegalese di 35 anni, in carcere da quasi un anno per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini, non era presente in aula, diversamente da quanto fatto per le udienze precedenti, dei numerosi incidenti probatori, e davanti al tribunale del Riesame di Bologna.

Il giudice intanto ha ammesso come parti civili nell'eventuale procedimento i figli di Pierina ma ha escluso la costituzione dell'ex marito, essendo la coppia legalmente separata. Esclusa anche l'associazione "Gens Nova", a tutela delle donne e contro la violenza di ogni genere, rappresentata dall'avvocato Elena Fabbri.

Poi il gup si è riservata la decisione su due importanti eccezioni preliminari presentate dai legali di Dassilva. La prima sulla composizione stessa del fascicolo d'accusa, (l'indagine della squadra mobile è stata coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci) in cui non sarebbero a disposizioni alcune intercettazioni. Inoltre - probabilmente le più importanti - sulle aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili e della crudeltà, che secondo la difesa del senegalese non sarebbero state adeguatamente riportate e motivate nel capo di imputazione. Non sarà parte civile, come già annunciato la nuora di Pierina, Manuela Bianchi che ha deciso di non presentarsi per chiedere di essere parte del processo, come comunicato dalla sua avvocata Nunzia Barzan e dal consulente di parte, Davide Barzan.