Caso Pierina Paganelli, udienza shock: confronto a sorpresa tra amiche e accuse incrociate

L’udienza si è chiusa con il rinvio a metà maggio

Udienza tutt’altro che interlocutoria quella di ieri (lunedì 27 aprile) nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Tra tensioni, lacrime e colpi di scena, la Corte d’Assise ha fissato al 18 maggio la chiusura dell’istruttoria.

Protagoniste in aula Romina Sebastiani e Manuela Bianchi, messe a confronto immediato su decisione della presidente Fiorella Casadei. La prima ha ritrattato parte delle sue precedenti dichiarazioni, sostenendo che l’amica le avrebbe confidato pressioni subite dagli investigatori. Versione però smentita seccamente dalla Bianchi.

Momenti di forte tensione durante il faccia a faccia, con Sebastiani in lacrime e Bianchi sorpresa dalle accuse. Respinto invece il confronto tra la nuora e Dassilva.

Tra gli elementi emersi anche nuovi dettagli su prove e testimonianze, dal tablet acceso dopo il delitto alle incongruenze nei racconti. (Vedi notizia).

L’udienza si è chiusa con il rinvio a metà maggio, quando si entrerà nella fase decisiva con le discussioni di accusa e difesa.