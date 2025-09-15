Caso Pierina: processo rinviato. Saponi conferma la sua certezza sull'autore dell'omicidio

Il marito di Manuela (che non si è presentata): "Matrimonio è finito, mi interessa avere giustizia per mia madre"

È stato rinviato al 20 ottobre il processo a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, a carico dell'unico imputato Louis Dassilva. In quell'udienza, la Corte d'Assise scioglierà la riserva sulle quattro eccezioni presentate dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, prime tra tutte la nullità dell'interrogatorio in incidente probatorio della nuora, Manuela Bianchi, grande assente della mattinata. Se accolta, questa richiesta potrebbe comportare la convocazione in aula della donna come testimone.

Il 20 ottobre si procederà anche alla fissazione delle successive udienze del processo.

Processo Paganelli, cosa è successo questa mattina:

"Noi con gli elementi probatori che vogliamo introdurre - ha dichiarato prima di entrare in aula l'avvocato difensore Riario Fabbri - cerchiamo di smontare l'ipotesi accusatoria per arrivare a una sentenza di assoluzione in favore di Dassilva. Manuela è tra i testi che abbiamo indicato da sentire. In determinati casi può essere sentita la persona che è già stata sentita in incidente probatorio per noi uno di questi l'abbiamo circostanziato chiediamo alla Corte che venga ammessa su circostanze specifiche. Come sta Luis? Sta bene, oggi finalmente inizia il processo e abbiamo la possibilità di difenderci in maniera completa. Sta affrontando questo momento con voglia di provare la propria innocenza".

"Noi riteniamo che il signor Luis Dassilva la mattina del 4 ottobre 2023 non sia sceso all'interno del garage a dire alcunché alla signora Manuela Bianchi" ha aggiunto l'altro difensore avvocato Andrea Guidi.

Saponi: "Il mio matrimonio con Manuela è praticamente finito"

Giuliano Saponi, marito di Manuela Bianchi, ha dichiarato di essere certo ("purtroppo") dell'identità dell'autore del reato. Quando gli è stato chiesto come avrebbe guardato Luis in aula, ha risposto che lo avrebbe fatto nello stesso modo, sottolineando che il gesto più grave subito riguarda il male inflitto a sua madre. Ha precisato che, per quanto riguarda il suo matrimonio con Manuela Bianchi, ormai è praticamente finito e le conseguenze personali gli interessano meno; la sua priorità è ottenere giustizia per la madre. Riguardo al ruolo di Manuela Bianchi, Giuliano ha spiegato di non poter esprimere giudizi, lasciando aperta la questione del coinvolgimento della sua ex moglie nella vicenda.