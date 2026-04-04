Caso Pierina, Serena Badia interrogata per due ore: "Sui vocali solo un fraintendimento"

La Procura ascolta la moglie di Loris Bianchi e sequestra il cellulare

Oltre due ore di interrogatorio per Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli. (Vedi notizia) Al centro, alcuni vocali inviati a un’amica in cui si parlava di presunte pressioni degli inquirenti su Manuela Bianchi.

Davanti al pm e alla squadra Mobile, Badia ha ridimensionato tutto parlando di un “fraintendimento”. La difesa dei Bianchi, con il consulente Davide Barzan, ha definito i messaggi “ininfluenti” e ha escluso qualsiasi irregolarità nell’operato della Procura.

Anche Loris Bianchi ha minimizzato, spiegando che i vocali sarebbero nati da un momento di forte tensione personale legato alla vicenda dei “quattro minuti” e alle dichiarazioni della sorella, che – ha detto – lo avrebbe tenuto all’oscuro per mesi.

Intanto la Procura prosegue gli accertamenti: acquisita la copia forense del cellulare di Serena Badia.