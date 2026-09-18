Castel Sismondo di Rimini si illumina di verde: ecco perché

Rimini partecipa alla campagna internazionale di sensibilizzazione

Sabato 19 settembre la città di Rimini aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali. Castel Sismondo si illuminerà di verde per Light Up for Mito, la campagna mondiale promossa da International Mito Patients e supportata in Italia da MioMito ODV, per sensibilizzare sulle malattie mitocondriali e manifestare vicinanza alle persone che convivono con queste patologie e alle loro famiglie. Con l’illuminazione il Castello Malatestiano, la città si unirà idealmente a edifici e monumenti di tutto il mondo illuminati dello stesso colore come la Sagrada Familia di Barcellona.

Light Up for Mito si svolge nell’ambito della Settimana mondiale delle malattie mitocondriali, in programma dal 14 al 20 settembre 2026. Il tema scelto per questa edizione è “Putting Mito on the Map”: portare le malattie mitocondriali sulla mappa per renderle più visibili, riconosciute e comprese ovunque. Le malattie mitocondriali sono un ampio gruppo di patologie genetiche causate da un malfunzionamento dei mitocondri, le strutture responsabili della produzione dell’energia necessaria alle cellule. Colpiscono complessivamente circa 1 persona su 5.000, per un totale stimato di 1,5 milioni di persone nel mondo. Nonostante questi numeri, sono ancora poco conosciute e per molti pazienti arrivare a una diagnosi può richiedere anni.

MioMito Odv, associazione italiana di pazienti con malattie mitocondriali e delle loro famiglie, opera per offrire sostegno pratico e psicologico ai pazienti adulti, promuovere una maggiore conoscenza delle patologie e contribuire al progresso della ricerca scientifica, anche attraverso il percorso di collaborazione avviato con la Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dal 2025 MioMito è membro di International Mito Patients, la federazione internazionale delle associazioni di pazienti con malattie mitocondriali.