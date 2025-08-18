Casteldelci applaude la Corale “Cantori per Caso”: presentato il nuovo repertorio “Random”

Successo per il gruppo diretto da Erika Olivieri

Martedì 12 agosto alle ore 21:00 la palestra comunale di Casteldelci ha ospitato la Corale “Cantori per Caso”, diretta da Erika Olivieri, cantante jazz, insegnante di canto, chitarra, pianoforte e direttrice di cori di musica sacra.

Dalla prima esibizione, avvenuta un anno fa ad agosto, la Corale ha raggiunto un ambitissimo traguardo: ben cinque concerti, di cui uno a Verucchio presso la Scuola di Musica “Sicomoro” e uno a Sant’Agata Feltria presso il Convento di San Girolamo, che hanno tutti riscosso un successo inaspettato.

Nella serata del 12 agosto è stato presentato un nuovo ed inedito repertorio: "Random".

Per l’occasione la Palestra comunale di Casteldelci ha assunto una veste totalmente rinnovata. Considerato anche il nuovo repertorio, il Concerto ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico: ogni posto era occupato e molte persone hanno potuto godere dello spettacolo rimanendo in piedi e addirittura fuori dal locale.

Scaletta brani:

1. Salelaka Mokonzi

2. Pigliati una pastiglia

3. Tourdion

4. Quartetto Cetra

5. Sognando California

6. Africa

7. Il coro dei pompieri

8. Lo spazzacamino

L’evento si è svolto alla presenza delle autorità civili e religiose. Un ringraziamento speciale, spiegano dall’organizzazione, va ai coristi e soprattutto alla Direttrice Erika, che si sono incontrati per mesi con passione e dedizione, preparando questo magnifico evento che ha riscosso un successo inaspettato.